Evaristo González denunció una agresión de acoso sexual en la Tribuna Henderson: "Se ha vuelto tierra de nadie"

Evaristo González, consejero de Peñarol, volvió a pronunciarse este domingo sobre la crisis deportiva que atraviesa el club tras quedar eliminado en copas internacionales. El dirigente se refirió al momento del equipo y la continuidad de Diego Aguirre, sobre el que opinó: "Hoy no veo argumentos para que Aguirre continué”, pero además denunció un episodio ocurrido hace varios partidos en el Estadio Campeón del Siglo.

Evaristo González, directivo de Peñarol, durante un entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva. Foto: Archivo El País

“Lo que pasó en el partido (con una mujer) demuestra el descontrol que hay en todo el club. Es una locura que, para una persona que compró una butaca, sea un calvario ir a la Tribuna Henderson”, expresó Evaristo este domingo en Punto Penal (Canal 10).

Y añadió: “La Tribuna Henderson se ha vuelto tierra de nadie. Hay cosas gravísimas que pasan; hubo un toqueteo a una chiquilina. El padre terminó a las piñas. Fueron varias personas, nunca es una".

El consejero explicó que se trataba de la hija de un "conocido" que había sufrido este acoso sexual por parte de individuos que se encontraban en la grada, y sostuvo: “Tengo amigos Butaquistas que no van al Campeón del Siglo por todas estas situaciones que se viven en la Henderson”.

Consultado por si la Comisión de Género del club estaba al tanto, González expresó que no sabía, pero que sí podía asegurar que el resto de los dirigentes estaba en conocimiento de la situación.

El jueves, en diálogo con la Sport 890, el consejero había reportado otra situación particular en dicha tribuna. "El otro día entré a la Tribuna Henderson y vi una mesita vendiendo cosas con alguien que no tenía licencia para vender mercadería. Plantee este negocio ilegal y recibí un mensaje de un referente de la barra que maneja esa mesa. Me dijo que el presidente Ruglio le había pasado mi teléfono", confesó.