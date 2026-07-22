Se terminan las lluvias en Uruguay: el pronóstico anuncia una mejora y máximas de hasta 20°

Días de lluvia o llovizna se han sucedido en Uruguay y parecen no tener fin, pero la luz aparece al final del camino, según el pronóstico del tiempo: a partir de este jueves no habrá precipitaciones por varias jornadas, aunque será difícil ver el sol porque la nubosidad seguirá presente.

El meteorólogo Mario Bidegain comentó en diálogo con El País que sobre Montevideo estaba previsto que hubiera lloviznas este miércoles de mañana pero que el tiempo "mejorará hacia la tarde"; la temperatura máxima será de 13 o 14°C. Ya el jueves "tendremos tiempo bueno con temperaturas máximas de 15 o 16°".

El viernes habrá "mucho pasaje de nubosidad", aunque la máxima se mantendrá en 15°. El sábado la temperatura subirá hasta 17 o 18° aunque "se mantendrá el cielo nuboso". El domingo, en tanto, "se espera un ascenso de temperaturas con máximas de 18 o 19° con cielo algo más despejado", explicó Bidegain. El pico de temperatura de los próximos días se espera para el lunes, con 20° o 21° y tiempo "más soleado".

El "consejo" del especialista es que se aproveche a "lavar ropa mañana jueves o esperar al domingo 26".

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) tiene un pronóstico del tiempo similar. Para la tarde del miércoles prevé cielo nuboso o cubierto, con una mínima de 10° y una máxima de 12°. El jueves ya no lloverá pero la previsión es de cielo nuboso y cubierto, con neblinas matutinas y una temperatura de entre 8° y 15°. El viernes habrá entre 9° y 15° pero con "probables precipitaciones", además de neblinas.

Hacia el fin de semana, Inumet marca nula probabilidad de lluvias pero el domingo se pronostica mejor que el sábado. Precisamente el sábado la temperatura oscilará entre 8° y 17° y el domingo entre 10° y 19°. Para el lunes, la temperatura máxima seguiría subiendo a 20°.