Nacional en crisis: qué piensan en la interna sobre Jorge Bava tras la dura goleada ante Tigre por Sudamericana

La crisis futbolística de Nacional se profundizó este martes por la noche con la caída 3-0 sufrida ante Tigre en el Gran Parque Central por la ida de los playoffs de Copa Sudamericana. Los hinchas locales evidenciaron su molestia con el rendimiento en pleno partido y es la tercera vez que el equipo de Jorge Bava termina goleado en un total de 21 partidos.

A la lista también se suma la derrota 3-0 del 31 de mayo contra Deportivo Maldonado por la tercera fecha del Torneo Intermedio y el 3-0 de visita contra Deportes Tolima por Copa Libertadores. ¿Qué postura tienen en la interna de Nacional acerca de la situación que atraviesa Bava?

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes tricolores, si bien desde el momento de su llegada dejaron claro que al menos cumplirían su contrato hasta diciembre, hoy entienden que ninguna postura "es inamovible".

La salida de Nacional del campo de juego. Foto: Estefanía Leal.

Hay dirigentes que creen que hasta el partido de vuelta frente a a Tigre en Victoria no se tomará ninguna resolución sobre el futuro del entrenador, considerando también que resta menos de una semana para ese cruce, mientras que otros están pensando seriamente en un nuevo cambio de mando.

En los próximos días está previsto que Flavio Perchman, vicepresidente del tricolor, mantenga una charla con Bava para intercambiar sobre los aspectos a mejorar a nivel del funcionamiento colectivo. No es una instancia especial por el momento que transitan, sino que suelen tener ese tipo de diálogos con frecuencia como parte de la rutina de trabajo.

También hay ciertos miembros de la comisión directiva que ponen el foco en evaluar con profundidad cómo se está desempeñando el área deportiva, en particular Sebastián Eguren, mánager general de Nacional.

Jorge Bava: "Si tengo fuerzas es justamente por los jugadores"

Jorge Bava en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal

En el cierre de la conferencia de prensa que dio este martes por la noche, Bava fue consultado acerca de si siente que le está llegando con su mensaje al plantel y respondió en primera instancia: "Es lo esencial, tenemos buen feeling con los jugadores. Se entrenan al máximo todos los días, hacen o tratan de hacer lo que les pedimos. Hay un vaivén permanente, están de acuerdo, les gusta la idea, van para adelante. Ellos lo tratan de hacer, a veces le sale y a veces no. Tratan de hacerlo con aciertos y con errores, como los tenemos todos, yo soy el primero en tener errores".

En este sentido añadió: "Siempre tratan de hacerlo, desde el primer día, y por eso un poco el dolor porque ves a un equipo que se entrega todos los días, que no se pierde un entrenamiento. que son dedicados en todo sentido: a la hora de mejorar, entrenar, de correr, de ir al gimnasio o de pedirte un análisis; es un equipo que está comprometido al cien por ciento. Es fútbol, sabemos que estamos en el debe y que los resultados no se dan. Yo soy el primero porque soy el responsable, pero si tengo fuerza es justamente por los jugadores".