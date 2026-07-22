Jugadores de Tigre mostraron bandera de Malvinas idéntica a la de Argentina en el Mundial tras vencer a Nacional

“El que no salta es un inglés”, era el cántico de los hinchas y jugadores de Tigre en el Gran Parque Central, donde el Matador de Victoria sorprendió y venció 3-0 a Nacional en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

A ese canto se le sumó una bandera de “las Malvinas son argentinas” idéntica a la que exhibieron los jugadores de la selección de Argentina en el Mundial 2026 tras eliminar a Inglaterra en semifinales en una épica remontada con un 2-1 luego de ir perdiendo 1-0.

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, puede verse a varios jugadores de Tigre estirar la bandera en una de las áreas del estadio Gran Parque Central, festejando la victoria y entonando consignas alusivas a Inglaterra junto a su gente que se ubicaba en la cabecera Héctor Scarone.

Si bien no trascendió la procedencia de la bandera, tras finalizar el encuentro, desde la cuenta oficial que el club de Victoria tiene en Instagram, compartieron una serie de imágenes del partido, donde se la puede ver en la tribuna visitante.

El partido entre Tigre y Nacional tuvo lugar apenas dos días después de la final del Mundial 2026, en el que la selección de Argentina perdió ante la selección de España y quedó evidenciado que el recuerdo emotivo de los hinchas aún se mantiene fresco.

En tanto, el cruce con los hinchas del conjunto uruguayo inició horas atrás. Antes de que los futbolistas saltaran al campo de juego para el calentamiento precompetitivo, por los parlantes del estadio se pudo escuchar la canción “Superestrella”, que tomó relevancia luego del campeonato de España ya que fue una de las cortinas elegidas por el plantel europeo para celebrar la obtención del trofeo. En redes sociales no tardó en circular la hipótesis de que esto fue una “chicana” por parte del club uruguayo para con la parcialidad argentina.

Bandera de Tigre en el Gran Parque Central por Copa Sudamericana reconociendo a la selección de Argentina. Foto: Tigre.

También en la previa del encuentro, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, anunció que “la Conmebol, su presidente Alejandro Domínguez y el secretario general, José Manuel Astigarraga, autorizaron a que los clubes argentinos que disputan los playoffs de la Sudamericana puedan portar una bandera en reconocimiento a la selección argentina". “Esto, sumado al minuto de aplausos que habrá en todas las canchas de nuestro país”, marcó.

Además de la que llevaba la inscripción de las Islas Malvinas, el plantel de Tigre exhibió otra bandera. Previo al partido, algunos jugadores del conjunto bonaerense mostraron una que decía: “Campeones son los que nunca se rinden... Gracias selección”. Junto al texto se pudo ver la imagen de una bandera nacional y el escudo del club.