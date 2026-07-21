Marcelo Abdala cuestionó al gobierno por su definición sobre las AFAP: "Los acuerdos están para cumplirse"

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, recibió este martes a la central sindical Pit-Cnt tras darse a conocer los resultados de la mesa de diálogo de 60 días entre la cartera y representantes de las Administradoras de Fondos Previsionales (AFAP).

El ámbito había sido instalado luego de las recomendaciones del Diálogo Social convocado por el gobierno, que incluyó discusiones para modificar el pilar de ahorro individual de la seguridad social. Finalmente el gobierno definió buscar una "reducción" de las comisiones cobradas por las AFAP y "mecanismos" para premiar la rentabilidad, entre otras medidas.

En ese sentido, el presidente de Pit-Cnt Marcelo Abdala dijo tras la reunión que “es absolutamente notorio que lo que comunica el gobierno toma en cuenta gran parte de los resultados del Diálogo Social” en el que la central fue partícipe, pero que hay un punto "planteado por el propio Ejecutivo" en su momento que "no está contemplado” en la definición final.

Ministro de Economía, Gabriel Oddone. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

“José Pepe D'Elía nos educó con un concepto que es, los acuerdos son para cumplirse”, apuntó. En concreto, se refirió a la propuesta del Diálogo sobre que las AFAP sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público.

“Es notorio que la creación de un ámbito público que centralice los fondos de los trabajadores, que es un ahorro forzoso, obligatorio, no aparece en el planteo. ¿Qué es lo que le corresponde al movimiento sindical? Decir, bueno, ojo, los acuerdos están para cumplirse, siempre”, insistió.

Consultado por la respuesta de Oddone a la representación de trabajadores, Abdala comentó que fue “una reunión de información” y que aún resta una valoración de la Secretaría Ejecutiva y la Mesa Representativa ampliada del Pit-Cnt.