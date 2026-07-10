Tras propuesta del Diálogo Social y negociaciones con las AFAP, Oddone dijo que “el tema está encaminado”

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, compareció este miércoles ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, junto a su equipo, para intercambiar con los legisladores sobre el proyecto de Rendición de Cuentas correspondiente a 2025, que prevé un incremento del gasto de US$ 31 millones y varias reasignaciones presupuestales.

En primer término, el secretario de Estado justificó que el crecimiento económico de 2025 fuera inferior al previsto —se había proyectado en 2,6% y finalmente fue de 1,8%— debido a una serie de factores "no anticipados". Entre ellos mencionó la sequía que afectó la actividad en el cuarto trimestre, la detención obligada de la refinería de La Teja por la avería de la boya petrolera, las paradas técnicas de las plantas pasteras de UPM (Fray Bentos) y Montes del Plata, así como el impacto del escenario internacional, sobre el que no brindó mayores detalles.

En materia de trabajo, el ministro recordó las buenas cifras de 2025 —con aumento de salario real 2,6% y unos 26.000 nuevos empleos generados—, pero reconoció que existe preocupación en el gobierno por una desaceleración en el ritmo de creación empleo en algunas zonas del país.

“El crecimiento del empleo está en trayectoria firme, positiva, pero a un ritmo menor. Eso puede deberse a muchas causas, entre otras a que a medida que crece la probabilidad de hacerlo a tasas crecientes es difícil, salvo que haya una situación económica extraordinaria. No obstante, para nosotros este es un tema que nos ocupa porque, además, sabemos y somos conscientes de que hay distintas zonas del país, distintos lugares al norte y l sur del Río Negro, donde los problemas de empleo efectivamente se están manifestando y sobre los cuales el equipo económico tiene una preocupación o una tensión”, observó Oddone.

No obstante, el ministro marcó que durante el año pasado hubo aumento de salario real tanto en el sector público como privado mientras el empleo también continuó aumentando.

“La tasa de actividad (la oferta de trabajo) creció y la tasa de empleo también. Es compatible tener aumentos de salarios de empleos cuando se gestiona la política macroeconómica con cuidado. No es que siempre vaya a ocurrir así, no es que siempre uno lo pueda garantizar, pero es posible hacer crecer el salario y tener generación de empleo”, defendió.

AFAP y eléctricos

Sobre el final de la comparecencia los legisladores Juan Martín y Conrado Rodríguez consultaron por el estado de las negociaciones con las AFAP, luego de que la propuesta surgida del Diálogo Social planteara que las administradoras dejen de gestionar las cuentas individuales de los aportantes y se limiten a administrar los portafolios de inversión.

Como respuesta, el economista dijo que el plazo de negociación de 60 días había terminado y que en el correr de esta semana se estarían “cerrando las conversaciones”.

“Estamos próximos a comunicar cuáles son las propuestas que emergen de ese intercambio entre el Poder Ejecutivo y las AFAP, que se han negociado recogiendo las sugerencias y contemplando algunos de los aspectos que eran de preocupación para las administradoras. Estamos llegando a un punto que contempla los dos aspectos. Es un tema que está encaminado. No sé si finalmente la solución que nosotros pondremos sobre la mesa será absolutamente implementable, pero sí el tema está encaminado”, adelantó Oddone, sin brindar mayores detalles.

Uno de los temas que también planteó la oposición, además de las críticas por el aumento del gasto, las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo y el financiamiento de las prestaciones destinadas a combatir la pobreza infantil, fue el origen de los recursos previstos para incrementar las partidas.

En ese marco, los legisladores objetaron la eliminación de la exoneración del IMESI para los autos eléctricos y pusieron en duda si las estimaciones de aumento de la recaudación derivadas de la reducción del gasto tributario eran adecuadas.

Oddone había dicho en su primera intervención que el combate pobreza infantil se estimaba se iba a financiar con “aumento de la recaudación de algunos impuestos, en particular, el Mínimo Complementario Doméstico (mínimo global) y a partir de la “introducción del IMESI” a los vehículos eléctricos que cuestan al público más de US$ 30.000”.

Según el MEF, los que están por debajo de ese precio fueron el 66% de los autos vendidos al año pasado que seguirán pagando tasa cero del gravamen.

En detalles, el ministro informó que el “universo de vehículos que van a estar afectados el año que viene serán 6.800 vehículos eléctricos y 2.800 híbridos.

“Estamos hablando de 10.000 unidades promedio, con la tasa del 5% y del 9%. Dependiendo las franjas, se va a estar pagando US$ 1.600 adicionales por cada unidad y eso es lo que da (una recaudación) de US$ 16 millones”, afirmó.

Para el economista, “la distancia que hay entre los impuestos que están siendo introducidos y los que hay sobre los vehículos a combustión son tan grandes” que “es muy difícil que la gente deje de comprar eléctricos”.

“Si así fuera, sería una mala noticia desde el punto de vista ambiental, o sea que sería una mala política de parte nuestro, pero desde el punto de vista fiscal sería espectacular, porque lo que pagan los de combustión es extremadamente más alto. No creemos que con impuestos del 5% al 9% comparado con 23% de los de combustión haya ningún cambio de hábito de desplazamiento de esa forma”, concluyó.

La resolución del gobierno implica que los vehículos eléctricos cuyo valor de importación en Aduanas (precio CIF) es menor a US$ 19.000 seguirán exonerados del impuesto. En cambio, aquellos con un valor entre US$ 19.000 y US$ 27.000 serán gravados con un 5% de Imesi, mientras que a los que superen los US$ 27.000 se les aplicará un 9% del impuesto. En el caso de los vehículos híbridos, el porcentaje del gravamen se aplicará en función de la cilindrada.

Acciones frente al dólar bajo

Uno de los “shocks” que más destacó Oddone con respecto a lo que ocurrió en 2025 y que generó reclamos del sector productivo, estuvo vinculado al precio del dólar, que ha tenido una recuperación en lo que va de 2026 del entorno del 4% ubicándose por arriba de los $ 40.

El ministro consideró que hubo una apreciación del peso en la última parte del año pasado que fue “espuria”, debido a una “desviación” en la variación de la moneda nacional en relación al dólar en Uruguay no se correspondía con lo que estaba pasando en el mundo.

En esta dirección, detalló la serie de medidas que se llevaron adelante por parte del Banco Central del Uruguay (BCU) y del MEF que coordinó acciones con las empresas públicas para poder anticipar compras de la divisa —operaciones a futuro en el mercado— con el fin de tener liquidez para la compra de suministros a lo largo del año.

“Precisamente, para transmitir en el mercado que en algún sentido la trayectoria que estaba teniendo el dólar no era una situación que nos generara comodidad, entre otras cosas, y sobre todo porque esa trayectoria estaba llevando la tasa de inflación inconvenientemente a la baja, de manera tal de generar un conjunto de distorsiones en la economía”, explicó.