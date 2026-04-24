Diálogo Social: se propone unificar transferencias para población vulnerable y eliminar condicionalidades

El centro de atención sobre los cambios que se proponen en el Diálogo Social ha estado en las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y la edad de retiro. Sin embargo, el borrador del documento al que accedió El País incluye otras recomendaciones. Uno de los capítulos se dedica a las transferencias y una novedad que se propone es “generar un sistema único” para las que están dirigidas a la población en situación de vulnerabilidad.

De esa manera, se busca integrar en un único sistema a las asignaciones familiares de la Ley 15.084, las asignaciones familiares del Plan de Equidad, la Tarjeta Uruguay Social, el Bono Crianza y el beneficio Bienvenido Bebé.

Un punto clave de las recomendaciones es que se busca “eliminar las condicionalidades para el cobro de las transferencias”. Se argumenta que hay evidencia “sobre el bajo impacto de las contraprestaciones en la asistencia escolar y sanitaria, así como sus efectos negativos en la protección de los sectores que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”.

Sobre esta recomendación, Cabildo Abierto, tal como adelantó ayer El País y se indica en el documento, planteó la “inconveniencia de renunciar a todo tipo de condicionamientos para el cobro de prestaciones, ya que podría llevar a institucionalizar la mendicidad, sin generar estímulos para la superación personal”.

Por su parte, las cámaras empresariales —que también participaron del Diálogo Social— plantean “mantener las condicionalidades para el cobro de las transferencias” porque, a entender de estas, “se trata de un complemento de acciones que le corresponden al individuo y a servicios que tiene que prestar el Estado como salud y educación”. Se propone, en cambio, “instrumentar mecanismos de interacción con aquellos que no cumplan las condiciones y dotar de gradualidad en el tratamiento de la condición para evitar la suspensión directa automática”.

También está la idea de establecer “montos diferenciales” de las transferencias según el nivel de vulnerabilidad del beneficiario. La idea es “optimizar la asignación de recursos, evitando el exceso de categorías que complejizan el sistema y los saltos bruscos que amplifican los errores de focalización intrínsecos a todos los instrumentos”, dice el documento al que accedió El País.

Además, se propone “establecer un refuerzo adicional para embarazadas y niños de entre 0 y 3 años de edad de un 50% adicional al monto de referencia de cada estrato”.