Oddone explicó el punto de discordia con las AFAP, cuestionó su comunicado y descartó la "estatización"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, volvió de Washington DC, a donde viajó para las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde además tuvo una serie de instancias con potenciales inversores en Uruguay. A su regreso lo esperaba una incipiente discusión: la que surge a partir de la finalización de denominado Diálogo Social para reformar el sistema de jubilaciones y pensiones. Las conclusiones a las que se arribaron molestaron a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) privadas, cuya gremial emitió un comunicado crítico en el que advierte por la posible "estatización" del sistema.

El borrador de recomendaciones que surgieron de este diálogo aún es eso, un borrador. Se presentará oficialmente el próximo martes en el Consejo de Ministros y el gobierno decidirá luego qué incluirá en el proyecto de ley a enviar al Parlamento para su posterior discusión en ambas cámaras. Pero como conclusiones, se descartó la eliminación de las AFAP, aunque se plantearán algunas modificaciones al sistema esperando que estas empresas tengan un menor lucro con el régimen de ahorro individual. Por otro lado, se mantendrá la edad de retiro en 65 años como estándar, aunque se habilitará la jubilación a partir de los 60 con una menor tasa de reemplazo.

En entrevista con En Perspectiva (Radiomundo), Oddone dijo que la pregunta más frecuente por parte de los inversores con los que se reunió en Estados Unidos es "qué pasa con los cambios en el sistema previsional", en medio de la incertidumbre por la futura reforma del gobierno de Yamandú Orsi.

Qué va a pasar con la edad jubilatoria y cómo será el vínculo entre las AFAP y los aportantes

"La edad de retiro se va a mantener en los 65 años, tal y como fue establecido (durante la administración de Luis Lacalle Pou), lo cual no quiere decir que no se manejen mecanismos de jubilación anticipada que no afecten la sostenibilidad del sistema porque van a tener tasas de reemplazo diferentes", adelantó.

Por otro lado, "el sistema de gestión del régimen previsional va a seguir estando en manos profesionales, las cuentas individuales se mantienen, aquí no hay ninguna confiscación de fondos, ninguna posibilidad de uso de esos fondos para otro fin que no sea servir las jubilaciones".

De todas formas, sí indicó que "posiblemente pueda haber cambios en la organización de la industria en términos de cómo se relaciona el cliente con el proveedor comercial". Según supo El País, esta propuesta en concreto refiere a cortar el vínculo directo entre los usuarios y las AFAP; en ese esquema, los aportes realizados por trabajadores y empresas a lo largo de la vida laboral pasarían a ser centralizados y transferidos por el Banco de Previsión Social (BPS) o por un nuevo organismo público que se cree con ese fin. De este modo, la relación del afiliado sería con el Estado, mientras que las administradoras operarían como gestoras financieras de los fondos.

Oddone resaltó que recién la semana que viene se van a conocer los detalles de las recomendaciones, pero aseguró: "No se eliminan las AFAP".

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en rueda de prensa. Estefanía Leal. El País

En este sentido, dijo que se mantiene sin mayores cambios el sistema previsional basado en tres pilares: el contributivo, el solidario y el de capitalización. "Los fondos están blindados, no pueden ser usados para otra cosa que no sea servir las jubilaciones de las personas. Administradores profesionales, privados o públicos, van a estar a cargo de la gestión de los fondos. Lo que puede modificarse, que hay que ver de qué manera, es la relación comercial que tienen las AFAP con los clientes", explicó, y agregó que la idea es reducir las comisiones que estas empresas cobran: "Hay valor agregado de parte de las AFAP, pero la discusión que ha habido durante mucho tiempo es que ese valor agregado no parece ser lo suficientemente grande para que justifique los precios que las AFAP cobran".

Por este motivo, hizo un llamado a la oposición, que criticó estas posibilidades que se conocieron de manera extraoficial, y a la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), que emitió un comunicado en el que advirtió por la "estatización" del sistema.

"En temas sensibles y complejos como este, lo mejor que podemos hacer es poner la pelota contra el piso y no sobrerreaccionar. El nivel de sobrerreacción que yo he registrado en mi teléfono es extraordinario. Un exceso de apresuramiento en pronunciarse de manera contundente, sin conocer, no es aconsejable. Las AFAP no se están eliminando, no se afectan las cuentas individuales, no se estatiza el sistema", sentenció.

"Es legítimo y normal que la industria con una organización gremial como es Anafap, que está confortable con cómo está organizada la industria, tenga una opinión crítica y crea que el cambio es inconveniente porque hay una parte del negocio que eventualmente cambiaría. Ahora, decir que se estatiza el sistema, es una exageración. Es parte de esta necesidad comunicacional de generar hechos políticos, captar un titular, captar un tuit", cuestionó, y consideró que esa "no es la forma adecuada" de abordar el tema.

Fachada de una sede de República AFAP. Foto: Darwin Borrelli

"Reuniones muy importantes" en Washington con potenciales inversores en Uruguay

Oddone dijo que en Washington tuvo "tres reuniones muy importantes con empresas que potencialmente están interesadas en invertir en Uruguay, básicamente en inteligencia artificial y data centers".

También mencionó que en estas y otras reuniones con interesados en invertir en Uruguay aparecen "el costo de la energía y el costo logístico" como los principales frenos, asuntos que el gobierno tiene previsto abordar con reformas durante el segundo semestre de este 2026.

En primer término, afirmó que el gobierno de Orsi tiene intenciones de generar algunas reformas que favorezcan el clima de negocios y adelantó que está prevista para fines de mayo la presentación del proyecto de ley de competitividad e innovación, que está dirigido a "reducir el costo de vida y aumentar la inversión".

La idea es "facilitar de comercio, la innovación y la competencia" con "microrreformas que aisladamente son miniaturas pero cuando uno mira el conjunto encuentra una orientación". Indicó que apuntará a "aspectos regulatorios y de manejo burocrático del Estado".