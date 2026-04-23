Incidentes al final del clásico: hinchas de Nacional invadieron tras triunfo de Peñarol y la Policía intervino

Peñarol se quedó con el clásico en el Polideportivo del Gran Parque Central, quedando muy cerca de quedarse con el primer lugar. En el final, hinchas de Nacional arremetieron contra la salida del plantel aurinegro. La rápida intervención de los organismos de seguridad, hizo que los hechos no fueran más graves, incluso intervino la policía que lanzando una bola de goma, logró dispersar a la gente, para que el plantel visitante pudiera retirarse del recinto.

En cancha la invasión pintaba fea, pero hay que destacar el proceder de los organismos de seguridad, que evitaron que fuera una catástrofe. La delegación Carbonera fue retirada por el sector opuesto a la cabecera tricolor, bajo el lanzamiento de algunos proyectiles.

El clásico en el Polideportivo del Gran Parque Central, necesitó la intervención de la Policía. Foto: Ignacio Sánchez.

En cancha el Mirasol ganó bien, se hizo fuerte en la toma del rebote ofensivo y consiguió una ventaja que parecía definitiva promediando el último cuarto, sin embargo tuvo que sudar la gota gorda para volver a ganar en la calle Comandante Braga.

Nacional no fue denunciado por los incidentes por parte de la terna compuesta por Andrés Bartel, Gonzalo Salgueiro y Adrián Vázquez, probablemente al estos ya haberse retirado del recinto en dicho entonces. Sí se denunció a la parcialidad por insultos contra la terna, acción juzgada por el artículo 113 del Códiga Disciplinario Deportivo, que establece como sanción solo una multa económica.

Hay que aclarar, que esto no excluye a Nacional de una posible quita de puntos. La parcialidad tricolor podría ser denunciada por Peñarol, o por la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) de oficio.

Recordar que el último clásico, jugado en el Palacio Peñarol también terminó con incidentes, que significaron una pérdida de cinco puntos para el equipo, y la pena de jugar siete partidos a puertas cerradas.