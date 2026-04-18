Peñarol 24-17 Aguada en vivo: el Carbonero sustenta su ventaja por un arranque de ritmo vertiginoso

Peñarol y Aguada juegan un partidazo en la lucha por los puestos de vanguardia de la Liga Uruguaya de Básquetbol, a las 21:15 horas en un vacío Palacio. Ambos ponen en juego puntos importantes, luego de que el Carbonero perdiera pisada tras sufrir una quita de tres puntos por los incidentes en el clásico, y dos derrotas consecutivas. El arbitraje está a cargo de Julio Dutra, Martín Rial y Martín Guberna.

El partido correspondiente a la fecha 6 de la Liguilla, se juega tras la suspensión hace un par de semanas, por problemas de humedad. Ahora tendrá un Palacio Peñarol vacío, a raíz de la sanción que sufrió el Carbonero, donde cumplirá su primer partido sin su público, de siete. Esta penalización además lo llevará a tener a su gente fuera de las canchas, mínimo hasta el primer partido de semifinales.

El partido es transmitido por VTV, canal que se encuentra en la grilla de programación de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. Además lo transmitirá Básquet Pass, la plataforma de streaming que tiene todos los partidos del torneo.

Primer tiempo

El Carbonero comenzó alto de ritmo, fuerte atrás y anotando en transición para comenzar 8-0 arriba. Si bien Aguada salió del cero gracias a la mano de Joaquín Osimani, Peñarol mantuvo la fluidez ofensiva, movió bien la pelota y siguió sumando, para mantener la renta en dos dígitos. Norris Cole tuvo un debut claro, rompiendo temprano en las ofensivas para anotar. Pero el rojiverde con el tiro de tres puntos, permitió a su equipo descontar. De esta manera se fe 24-17 abajo al primer descanso.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

La previa

El Mirasol viene de perder por primera vez en la temporada partidos al hilo, luego de sufrir un revés en el clásico ante Nacional, y ser superado por Defensor Sporting en alargue. Este último partido fue la despedida de Mikh McKinney que apenas duró dos encuentros y será reemplazado por un bicampeón de la NBA, como Norris Cole.

Por su parte, Aguada viene dejando dudas. Perdió su invicto en la Liguilla frente a Nacional con contundencia, y si bien logró ganarle a Hebraica Macabi, estuvo a una pelota de perder el juego.