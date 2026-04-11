Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: Defensor Sporting y Peñarol abren la jornada; más tarde Nacional vs. Aguada

La Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol pone en disputa dos partidos. A las 20:15 horas, Defensor Sporting recibirá a Peñarol en el Estadio Óscar Magurno, en un duelo en el que el Fusionado buscará sumar para salir del fondo, y el Carbonero para quedar cerca de asegurar el primer puesto. Arbitran Andrés Bartel, Carlos Romero y Esteban Ribas. 21:30, Nacional hará de local en cancha de Unión Atlética, al no haber podido solucionar los problemas con sus relojes en su escenario. Enfrentará a Aguada por el partido que se suspendió la semana pasada. Arbitrán Julio Dutro, Vivian García y Nicolás Revetria.

El partido entre Nacional y Aguada, es transmitido a través de VTV, canal que se encuentra en la grilla de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo, y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo.

Además, tanto dicho encuentro, como el que comienza a las 20:15, entre Defensor Sporting y Peñarol, es emitidos a través de Básquet Pass. La plataforma de streaming que tiene todos los partidos del torneo.

El Fusionado viene de 11 días de inactividad. Derrotó a Hebraica Macabi en su último encuentro, en el cual cortó una racha de cinco caídas al hilo. Ante el Carbonero estrenará una indumentaria especial, que homenajea a los campeones del 76' en fútbol.

En frente tendrá a Peñarol, que viene de perder el clásico ante Nacional. En dicho partido, recuperó a Nicola Pomoli y tuvo el estreno de Mikh McKinney, quien no tuvo un buen juego y reemplaza temporalmente a Skyler Hogan, por lesión.

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En el juego de fondo, Nacional busca ponerse al día en el calendario, luego de conseguir tres triunfos consecutivos, el último de visitante en el clásico. El Bolso tendrá su última presentación previa a jugar la semifinal de la Basketball Champions League Americas, el viernes, ante Franca de Brasil. Luego de suspenderse el partido la semana pasada en el Polideportivo del Gran Parque Central, por problemas en los relojes, y al estos no estar solucionados, el tricolor jugará en cancha de Unión Atlética, para evitar perder la localía, que ocurre cuando el encuentro se suspende dos veces en cancha.

Aguada —que por las suspensiones ante Peñarol y Nacional hace 16 días que no juega— llega invicto en la Liguilla y aún no ha perdido desde que Diego Vadell ejerce funciones como entrenador.

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