Peñarol 71-78 Nacional: el Bolso obtuvo su primer clásico de la temporada, construyéndolo desde la defensa

El clásico entre Peñarol y Nacional, en el Palacio, completa la tercera fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, a las 21:30 horas. El Mirasol, va por un punto que lo deje a una victoria de asegurar el primer lugar de la fase regular, mientras que el Bolso, intenta quedar por encima de Aguada en la pelea por la segunda posición, que otorga ventaja de localía hasta las semifinales. Arbitran Andrés Bartel, Alejandro Sánchez Varela y Diego Ortiz.

El partido es transmitido por VTV, canal que se encuentra en la grilla de programación de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo, y por Antel TV va gratis, para usuarios conectados a redes de Internet empresa de telecomunicaciones uruguaya. Este método tuvo problemas técnicos durante el primer tiempo, pero el servicio ya fue restablecido normalmente. Además, para el exterior lo emite Antel TV Internacional que tiene un precio de suscripción de 9,99 dólares al mes, e incluye también el fútbol. La otra opción es Básquet Pass, que pasa todos los partidos del torneo.

Primer tiempo:

Peñarol comenzó el partido con mayor ritmo, con facilidades para anotar en ataque rápido. En contrapartida, Nacional, que intentó ir al posteo, tuvo dificultades para sumar, maquillando cuando pudo rebotear adelante. Tras minuto de Álvaro Ponce, el partido empezó a cargarse de pérdidas, al mejorar el balance defensivo tricolor. Erik Thomas asumió desde su uno contra uno, con eficacia, pero cuando el Bolso se puso a tiro, Jy'lan Washington puso dos triples importantes. 20-17 entró ganando el Mirasol al primer descanso.

Leandro García Morales y Rodrigo Marín, en el clásico entre Peñarol y Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Luciano Parodi tuvo un rol defensivo importante, soltando ayudas sobre los posteos, para robar y pasar. Andrés Ibargüen sacó la cara por Peñarol, anotando puntos en cancha abierta, en un equipo que tuvo como gran éxito la defensa sobre un James Feldeine entreverado. Patricio Prieto mantuvo en juego a su equipo, junto a los posteos de Ernesto Oglivie. Bernardo Barrera sumó un triple importante para evitar la arremetida del aurinegro. Con un 16-0 en puntos de la banca, y sobre todo elevando el tono defensivo, Nacional lideró al entretiempo, 42-37.

Álvaro Ponce dialogando con Gianfranco Espíndola, en el clásico entre Peñarol y Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Segundo tiempo:

Pese a que Nacional encontró más ventaja con un triple de Erik Thomas, el Carbonero encontró anotaciones rápido para darlo vuelta con un 9-0. El tricolor contestó con puntos desde los cortes, para otra vez tomar el mando. El Bolso, evitando las corridas donde destacó una tapa de Prieto sobre Mikh McKinney, logró recuperar la renta de cinco, anotando desde el uno contra uno, con Gianfranco Espíndola y Thomas como abanderados. En la hora, Prieto rescató una falta de tres, pero dejó los tres libres, dejando a su equipo nueve arriba (62-53), al cierre del tercero.

Ernesto Oglivie batalla ante Andrés Ibargüen, en el clásico entre Peñarol y Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Peñarol abrió el tercero con un parcial de 6-0 para ponerse a tiro. Martín Rojas lo igualó con doble y falta, ante un rival seco en la anotación. En momento crítico, Feldeine puso un triple pesadísimo, para retomar el mando, seguido de uno de Parodi, para darle aire a la visita. El Mirasol intentó cargar el bajo, pero ante un rival que protegió bien su tablero. Oglivie puso dos libres para dejar al Bolso muy cerca del punto.

Quintetos

Peñarol: Santiago Vescovi, Nicola Pomoli, Emiliano Serres, Jy'lan Washington, Andrés Ibargüen. DT: Leandro García Morales.

Nacional: Luciano Parodi, James Feldeine, Erik Thomas, Gianfranco Espíndola, Ernesto Oglivie. DT: Álvaro Ponce.

La previa

El Carbonero llega entonado, con tres triunfos consecutivos, pero golpeado desde lo sanitario. Skyler Hogan, que fue reemplazado temporalmente por Mikh McKinney, extranjero que viene de desempeñarse en México, y que es del conocimiento de Leandro García Morales, al haberlo dirigido en Astros de Jalisco. Sorpresivamente, Nicola Pomoli será de la partida, recuperándose justo de una lesión que lo tuvo al margen los últimos partidos.

Nacional viene de un triunfo agónico ante Malvín, con doble de Ernesto Oglivie, igualando la línea de victorias del Playero, Hebraica Macabi, Aguada. El clásico será su penúltimo partido previo a la Basketball Champions League Americas, que la definirá en Buenos Aires, en el Final Four. Connor Zinaich seguirá ausente, y Álvaro Ponce decidió por James Feldeine, Ernesto Oglivie y Erik Thomas, para conformar su tripleta de foráneos.

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