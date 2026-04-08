Gobernador de Entre Ríos: "Si se cumple la relocalización de la planta en Paysandú vamos a estar agradecidos"

El gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Rogelio Frigerio manifestó su satisfacción con respecto a la posibilidad de la relocalización de la planta de hidrógeno verde la empresa HIF Global en Paysandú. Se trata de una inversión que se prevé como la mayor de la historia en el país.

En diálogo con El País Frigerio —gobernador de una provincia que es limítrofe con Uruguay y específicamente con Paysandú— señaló que "se puede compatibilizar la industria con el turismo siempre cuando lo hagamos de manera ordenada y planificado y no pongamos a las industrias frente a las playas más concurridas de la provincia". La posible relocalización fue informada este miércoles por el intendente sanducero Nicolás Olivera al presidente Yamandú Orsi en una reunión en Torre Ejecutiva.

"Si el gobierno uruguayo y de Paysandú nos escucha, bienvenido sea. Y ojalá que eso pueda tener un buen final, y Uruguay tener sus inversiones y nuevas ofertas laborales y nosotros podamos sostener lo que tenemos vinculado al turismo, y en un futuro por qué no soñar con tener inversiones de esos niveles en esta parte de la costa del Río Uruguay. Vamos a seguir trabajando en esa línea", indicó el jerarca entrerriano.

Frigerio explicó: "Si se cumple el pedido de relocalización nosotros vamos a estar satisfechos y agradecidos, por supuesto". Además, señaló que por el momento no tuvieron comunicaciones con el gobierno uruguayo, pero está pendiente "Una reunión a nivel de cancilleres de Uruguay y Argentina", que "probablemente se realice en el corto plazo y seguramente se hablará de este tema". En noviembre de 2025 hubo una reunión entre el canciller Pablo Quirno y el uruguayo, Mario Lubetkin, de la que también participó Frigerio. En esa instancia el ministro argentino aseguró que su país no se opondría a la inversión.

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, y el canciller uruguayo, Mario Lubetkin.

Defender el empleo

Por otro lado, el gobernador entrerriano indicó que él va "a apoyar siempre las inversiones y la generación de empleo en el sector privado". "Estamos intentando en nuestra provincia hacer muchas cosas como viene haciendo Uruguay hace rato, y que algunas de esas inversiones también vengan de este lado del Río Uruguay porque necesitamos generar empleo en el sector privado", aseveró.

"Estamos haciendo un gran esfuerzo para ello. Más allá de ese empleo que queremos generar tenemos que defender el que ya existe en nuestra provincia", añadió.

HIF Global pretende instalar una planta de hidrógeno verde en Uruguay. Foto: El País

Reunión Orsi y Olivera

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo este miércoles que se maneja la posible relocalización de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global proyecta construir en Uruguay, pero en otro punto del departamento.

Olivera se reunió con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva sobre la situación del empleo y de la sostenibilidad de la industria en Paysandú. Sobre el proyecto de HIF, el intendente sanducero señaló en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10) que "abre una luz de esperanza en lo que tiene que ver con la posible mayor inversión en la historia de nuestro país".

El intendente nacionalista de Paysandú, Nicolás Olivera, en entrevista con El País Foto: Estefanía Leal

Al ser consultado sobre la relocalización de la planta de hidrógeno verde, Olivera indicó que "el gobierno ha mostrado sensibilidad" y que le preocupación es que se puedan llegar a dar "las condiciones en materia de costos de energía para que el proyecto sea viable". Olivera explicó que está "avanzada" la posibilidad de la relocalización y que el gobierno "lo ve con buenos ojos".

Olivera afirmó que el nuevo predio deberá "ofrecer ventajas logísticas". Como posibilidad, se maneja un predio de Ancap. "Hay un buen panorama para adelante", afirmó. El intendente de Paysandú cree en la viabilidad del proyecto y aseguró que "se trabaja para concretarlo".

El jerarca municipal expresó que la relocalización contemplaría el planteo de las autoridades de la provincia de Entre Ríos, pero reivindicando la soberanía uruguaya para decidir las inversiones y dónde ubicarlas. "La relocalización responde a encontrar entre el Estado, el gobierno, la Intendencia y la empresa un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones de las propuestas por el proyecto y que si eso descomprime la situación con Argentina mejor. Si todas las externalidades son positivas estamos en un punto que si se toma la decisión es un ganar-ganar", concluyó.