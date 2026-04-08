Intendente de Paysandú se reunió con Orsi y planteó la posibilidad de relocalizar la planta de hidrógeno verde

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo este miércoles que se maneja la posible relocalización de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global proyecta construir en Uruguay, pero en otro punto del departamento.

Olivera se reunió con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva sobre la situación del empleo y de la sostenibilidad de la industria en Paysandú. Sobre el proyecto de HIF, el intendente sanducero señaló en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10) que "abre una luz de esperanza en lo que tiene que ver con la posible mayor inversión en la historia de nuestro país".

Al ser consultado sobre la relocalización de la planta de hidrógeno verde, Olivera indicó que "el gobierno ha mostrado sensibilidad" y que le preocupación es que se puedan llegar a dar "las condiciones en materia de costos de energía para que el proyecto sea viable". Olivera explicó que está "avanzada" la posibilidad de la relocalización y que el gobierno "lo ve con buenos ojos".

Olivera afirmó que el nuevo predio deberá "ofrecer ventajas logísticas". Como posibilidad, se maneja un predio de Ancap. "Hay un buen panorama para adelante", afirmó. El intendente de Paysandú cree en la viabilidad del proyecto y aseguró que "se trabaja para concretarlo".

El jerarca municipal expresó que la relocalización contemplaría el planteo de las autoridades de la provincia de Entre Ríos, pero reivindicando la soberanía uruguaya para decidir las inversiones y dónde ubicarlas. "La relocalización responde a encontrar entre el Estado, el gobierno, la Intendencia y la empresa un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones de las propuestas por el proyecto y que si eso descomprime la situación con Argentina mejor. Si todas las externalidades son positivas estamos en un punto que si se toma la decisión es un ganar-ganar", concluyó.

Memorando de entendimiento HIF Global.

Gobierno postergó firma de acuerdo con HIF

El gobierno y la multinacional HIF Global acordaron la semana pasada una nueva prórroga hasta fines de junio en el cronograma de acuerdos hacia la concreción de la planta de combustibles sintéticos en Paysandú.

El último memorándum de entendimiento, que fue firmado en diciembre de 2025 y actualizó uno firmado por el anterior gobierno, estipulaba su caducidad en caso de que no se firmara un contrato de inversión a los noventa días, es decir el 31 de marzo de 2026. Para llegar a esa instancia se requería concretar una serie de acuerdos clave para el proyecto, en particular el de suministro de energía por parte de UTE. Ante la falta de acuerdo, ambas partes firmaron una extensión del plazo por tres meses más.

Planta de HIF en Chile. Foto: Canva

El proyecto consiste en la construcción y operación de una planta de e-combustibles a partir de energía renovable, hidrógeno verde у dióxido de carbono biogénico, con una producción estimada de unas 880.000 toneladas por año. En caso de concretarse, la empresa tiene previsto entregar los primeros embarques a finales de 2029. En su etapa final, la inversión sería de unos 5.385 millones de dólares, lo que la convertiría en la más grande de la historia de Uruguay.