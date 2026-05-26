Blancos contradicen versión de jerarca de la IMM sobre estado de la basura: "Hay contenedores desbordados"

El senador por el Partido Nacional Martín Lema cuestionó este martes la situación de la limpieza en Montevideo y aseguró que la realidad “contradice” la versión de la Intendencia de Montevideo (IMM) sobre el estado del sistema de recolección de residuos.

En diálogo con El País, Lema contradijo las declaraciones del director de Gestión Ambiental de la comuna, Leonardo Herou, que afirmó en el programa Noticias 5 que la intendencia "está lavando todos los contenedores una vez por semana y también el entorno de los contenedores en algunas zonas".

“La IMM insiste en que el vaciado de contenedores ‘ya no es un problema’, pero la realidad que viven los montevideanos demuestra exactamente lo contrario”, afirmó el legislador nacionalista. Según sostuvo, tanto dirigentes políticos como vecinos "continúan constatando contenedores desbordados y acumulación de basura en distintos puntos de la capital".

Lema señaló que reciben “reclamos de vecinos todos los días” y aseguró que incluso desde el propio sector han verificado situaciones en las que “el camión no pasa hace tres y hasta cuatro días”. En ese sentido, afirmó que esa situación surge “incluso de los propios datos que maneja la intendencia”.

El senador criticó además que la comuna capitalina “traslade la responsabilidad a los vecinos” mientras, según dijo, sostiene que el problema de la limpieza “está resuelto”.

Mario Bergara, intendente de Montevideo, y Martín Lema, senador del Partido Nacional. Foto: Ignacio Sánchez

"Montevideo necesita gestión"

“Montevideo no necesita relatos optimistas: necesita gestión, limpieza y soluciones reales”, expresó. Y agregó que “alcanza con recorrer cualquier barrio de la ciudad para comprobar que los contenedores siguen desbordados y que la basura continúa acumulándose en las calles”.

Finalmente, Lema sostuvo que, “si la intendencia no lo ve, es porque elige ignorar una realidad que los montevideanos padecen todos los días”. "En los últimos años prometieron cantidad de planes de limpieza generando la ilusión de solucionar el problema. Siguen los anuncios y la frustración se mantiene intacta", concluyó.

Las declaraciones de Herou sobre la limpieza de contenedores también fueron recogidas por el edil nacionalista Juan Ignacio Abdala, que compartió imágenes de la situación de la basura en distintas zonas de Montevideo.

“Lavamos el entorno de los contenedores una vez por semana.” https://t.co/sZqAIBryFk pic.twitter.com/DhOHQv4X8J — Juan Ignacio Abdala (@JuanAbdala02) May 25, 2026

Datos

Según los datos de limpieza de contenedores compartidos por la intendencia en su web este martes, hay zonas con "hasta dos días de atraso" en recolección, de acuerdo con las imágenes con punto verde. Los puntos amarillos son hasta tres días de atraso, los naranjas hasta 4 y en rojo y negro son 5 y 6 días.

A continuación puede verse el mapa de la recolección de este martes 26 de mayo de 2026: