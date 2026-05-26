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Nacional vs. Coquimbo Unido en vivo por Copa Libertadores: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Bolso, sin chances de clasificar a los octavos de final, busca conseguir el tercer puesto del grupo y seguir en competencia internacional, pero en la Copa Sudamericana.

Pablo-Cupese
Pablo Cupese
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Maximiliano Gómez en el partido entre Nacional y Universitario por Copa Libertadores.
Maximiliano Gómez en el partido entre Nacional y Universitario por Copa Libertadores.
Foto: Estefanía Leal.

Se juega la última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 y en ese contexto Nacional recibe a Coquimbo Unido en el Gran Parque Central buscando alcanzar el tercer puesto del grupo, ya que quedó sin chances de avanzar a los octavos de final del máximo certamen internacional.

Más que un simple festejo: la estadística que marca la importancia de los goles de Maxi Gómez en Nacional

El empate ante Universitario, dejó al Bolso sin la posibilidad de avanzar a la siguiente fase, pero mantiene la ilusión de alcanzar el tercer puesto del grupo y así jugar los playoffs de Copa Sudamericana. Para ocupar ese lugar le alcanza con ganar o, en su defecto, empatar y que Tolima supere al equipo peruano.

Jorge Bava sabe que tendrá dos bajas teniendo en cuenta que Lucas Rodríguez y Maximiliano Silvera no forman parte de la nómina para el encuentro de esta noche.

Nacional vs. Coquimbo Unido:

Nacional (probable): Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Agustín Dos Santos, Baltasar Barcia, Juan Cruz De los Santos; Gonzalo Carneiro, Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.

Coquimbo Unido (probable): Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, M. Fernández, Juan Cornejo; Salvador Cordero, Sebastián Galani; Cristián Zavala, Guido Vadalá, Benjamín Chandía; Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

Hora: 21:30.
TV: ESPN 5 y Disney+ Premium.
Estadio: Gran Parque Central.
Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina).
Asistentes: Cristian Navarro y Gabriel Chade (Argentina).
Cuarto árbitro: Nazareno Arasa (Argentina).
VAR: Héctor Paletta y Germán Delfino (Argentina).

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¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional vs. Coquimbo Unido!

En el Gran Parque Central se disputa la última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores donde Nacional recibe a Coquimbo Unido buscando el triunfo que le permita seguir compitiendo en Copa Sudamericana.

Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central.
Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central.
Foto: Estefanía Leal.

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