Nacional vs. Coquimbo Unido en vivo por Copa Libertadores: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Se juega la última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 y en ese contexto Nacional recibe a Coquimbo Unido en el Gran Parque Central buscando alcanzar el tercer puesto del grupo, ya que quedó sin chances de avanzar a los octavos de final del máximo certamen internacional.

El empate ante Universitario, dejó al Bolso sin la posibilidad de avanzar a la siguiente fase, pero mantiene la ilusión de alcanzar el tercer puesto del grupo y así jugar los playoffs de Copa Sudamericana. Para ocupar ese lugar le alcanza con ganar o, en su defecto, empatar y que Tolima supere al equipo peruano.

Jorge Bava sabe que tendrá dos bajas teniendo en cuenta que Lucas Rodríguez y Maximiliano Silvera no forman parte de la nómina para el encuentro de esta noche.

Nacional vs. Coquimbo Unido:

Nacional (probable): Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Agustín Dos Santos, Baltasar Barcia, Juan Cruz De los Santos; Gonzalo Carneiro, Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.

Coquimbo Unido (probable): Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, M. Fernández, Juan Cornejo; Salvador Cordero, Sebastián Galani; Cristián Zavala, Guido Vadalá, Benjamín Chandía; Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

Hora: 21:30.

TV: ESPN 5 y Disney+ Premium.

Estadio: Gran Parque Central.

Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina).

Asistentes: Cristian Navarro y Gabriel Chade (Argentina).

Cuarto árbitro: Nazareno Arasa (Argentina).

VAR: Héctor Paletta y Germán Delfino (Argentina).