Nacional y los lesionados antes del cruce por Libertadores: cómo está Maxi Silvera y la espera por Barcia

El Nacional de Jorge Bava ya dejó atrás el partido con Albion y tiene la mira puesta en el cruce ante Coquimbo Unido por la última fecha del grupo B de la Copa Libertadores, que está fijado para este martes a las 21:30 horas en el Gran Parque Central. Tras haberse quedado sin posibilidad de avanzar a octavos de Libertadores, el tricolor precisa una victoria que le asegure Copa Sudamericana en el segundo semestre.

En el encuentro ante el Pionero por la segunda fecha del Torneo Intermedio, Maxi Silvera ingresó a los 69 minutos por Agustín Dos Santos, pero 12' debió ser reemplazado por Luciano Boggio. ¿Cuál fue la razón de su reemplazo?

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes tricolores, el delantero tuvo una molestia en el mismo gemelo interno donde se había desgarrado aquel 13 de marzo en el compromiso frente a Wanderers por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Por tal motivo, aún no se sabe si estará en condiciones o no de sumar minutos este martes en un partido clave. Por lo pronto, este lunes desde las 16:00 horas el plantel entrenará en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y luego concentrará para preparar un compromiso bisagra ante el líder del grupo, que tiene 10 puntos y llega como único líder por encima del Deportes Tolima (7).

Baltasar Barcia, quien no fue citado ante Albion después de haber jugado 84' en la igualdad 0-0 ante Universitario de Perú, corre con chances de estar a disposición en el duelo copero. "Lo están cuidando para que llegue", le acotaron a Ovación.

Baltasar Barcia y José Carabalí disputan la pelota en el partido entre Nacional y Universitario por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

En el caso de Lucas Rodríguez hay plena incertidumbre acerca de si podrá o no ser elegible por Bava para enfrentar al Pirata. El volante de contención jugó por última vez el 20 de mayo cuando se retiró lesionado a los 11 minutos del cruce frente a Los Cremas, donde el Bolso terminó igualando y le puso fin a su ilusión de avanzar a octavos en esta Libertadores.