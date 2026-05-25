Nacional vs. Aguada por la tercera semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol: hora y dónde ver

La semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025/26 entre Nacional y Aguada vuelve al Polideportivo del GPC para su tercer punto y con la serie igualada 1-1, luego de dos victorias a domicilio: el aguatero ganó el primero en La Blanqueada y el tricolor ganó el siguiente en la Av. San Martín.

Este lunes desde las 20:15 horas en un GPC sin gente (como cada partido de la serie por la sanción que recibió el club albo), los equipos de Álvaro Ponce y Leandro Taboada se verán nuevamente las caras para desempatar la historia y encaminar la clasificación a las finales.

El partido se puede ver en vivo a través de VTV Plus, Antel TV y Basquet Pass. Los tres encargados de impartir justicia serán Julio Dutra, Gonzalo Salgueiro, Valentina Dorrego.

Santiago Vidal ataca ante la marca de Luciano Parodi en el partido entre Aguada y Nacional por Liga Uruguaya de Básquetbol. Foto: Ignacio Sánchez.

Los primeros dos partidos

Los primeros dos partidos dieron muestra de la paridad que hay entre los planteles. El primer punto terminó con una merecida victoria de Aguada por 83-96, pese a algunos pasajes de dominio tricolor en el campo y el goleo del norteamericano James Feldeine, que fue el máximo anotador de aquel partido con 22 puntos.

Aguada respondió con goleo repartido entre Donald Sims (21 puntos), Luis Santos (15), Federico Pereiras (14) y Agustín Zuvich (13). Pero si hubo un factor que explicó el triunfo visitante de aquella noche fueron los puntos desde la banca: gracias a un mayor nivel recambio, Aguada facturó 42 puntos mediante jugadores que comenzaron en el banco, contra apenas 17 de los suplentes de Nacional.

Pero el segundo punto fue otra historia y se lo pudieron llevar los tricolores gracias al habitual goleo de Feldeine, el dominio del panameño Ernesto Oglivie bajo el poste y el liderazgo Luciano Parodi, quien acható el reloj generando muy buenos tiros al filo de la posesión para controlar la ventaja en el tanteador. Y por supuesto también de Connor Zinaich, quien tomó las riendas de la ofensiva tricolor cuando las cosas no salían y terminó como el goleador de la noche con 23 puntos a nivel personal.

Pase lo que pase hoy, se volverán a enfrentar el próximo jueves en un partido que puede ser definitivo a favor del equipo que se lleve una victoria esta noche y se acerque a la definición.