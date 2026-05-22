Uruguay va por el sueño del Mundial de básquetbol: cuándo vuelve a jugar y cómo comprar las entradas

Uruguay volverá a jugar como local por las Clasificatorias al Mundial de Qatar de 2027. Tras ganar los cuatro primeros partidos y asegurar su pasaje a la segunda fase la selección de Gerardo Jauri buscará engrosar su puntaje, con el objetivo de quedar muy cerca de abrochar el boleto a la Copa del Mundo, luego de 41 años.

La Celeste ganó los tres partidos de visitante del primer grupo, frente a Panamá, Argentina y Cuba, mientras que de local también sumó frente al primero. Ahora deberá enfrentar a la albiceleste y los isleños de local, sabiendo que la totalidad del puntaje se arrastra para el segundo grupo que se conformará con Canadá y los dos siguientes equipos del Grupo B (Jamaica, Puerto Rico o Bahamas).

Cuándo vuelve a jugar Uruguay

La selección de Gerardo Jauri abrirá la ventana en la que tendrá dos partidos como local en el Antel Arena, frente a Argentina, el jueves 2 de julio a las 22:10 horas. Ante Cuba jugará el domingo 5, a las 18:40.

Cómo adquirir las entradas

La Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) sacó a la venta los abonos para ambos partidos, con precios que van de $1200 a $5000. Los ingresos para el codo y las cabeceras del nivel 3 costarán $1200, mientras que los laterales de dicho nivel, podrán ser adquiridos por $1600. En el nivel 1 el sector fondo valdrá $1800, $2000 los codos, el sector central del fondo $2400 y la tribuna retráctil del centro $3000. Para estar a nivel de cancha se deberá abonar $4000 en el lateral y $5000 en el frente.

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Cómo se clasifican las selecciones al Mundial

Las clasificatorias están conformadas por cuatro grupos, que luego se fusionarán en dos en la segunda fase. De ambos saldrán tres clasificados, mientras que el mejor cuarto también obtendrá el boleto a Qatar 2027.

Cómo están las posiciones

Pensando en los grupos de la segunda fase, Canadá y Uruguay lideran el Grupo F con 8 puntos, mientras que Argentina tiene 7. Los tres ya tienen asegurado su lugar en dicha fase a la que por ahora ingresarían Jamaica (6), Puerto Rico (5) y Panamá (5). Bahamas (5) y Cuba (3) son quienes hoy están quedando afuera.

Del otro lado Brasil (8) es el único con puntaje ideal, seguido por República Dominicana y Estados Unidos (7). Si bien México (6) está cuarto será alcanzado o superado por Colombia (5) o Venezuela (4) que deben un partido entre sí. Por ahora Chile (4) y Nicaragua (4) sin victorias, son quienes estarían quedando eliminados.

Cómo siguen las Clasificatorias

Tras la disputa de la ventana de julio quedarán tres más por disputarse. Uruguay tendrá que enfrentar a los equipos provenientes del grupo B, en formato de local y visitante, a fines de agosto, noviembre y febrero de 2027.