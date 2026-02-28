Con el tanque lleno de ilusión: así sigue la ruta de Uruguay hacia el Mundial de Qatar 2027

Uruguay replicó el arranque de las Clasificatorias al Mundial 2019, con tres triunfos en sus primeros tres partidos, en un ciclo donde había quedado a una pelota de meterse en el torneo que lo tiene ausente desde 1986. Hoy la ilusión no solo se sustenta en resultados, también en un juego que ya ilusionó en la AmeriCup, y que el equipo de Gerardo Jauri la alimentó con un triunfazo en Buenos Aires, el tercero más abultado ante Argentina en la historia, tras haberle ganado por 21 en 1958, y por 20 en 1930. Ahora ante Cuba va por romper una marca que no registra hace 41 años, ganar los primeros cuatro encuentros, en un torneo clasificatorio, como lo hizo precisamente para ir a su última Copa del Mundo, en el Sudamericano de 1985.

La Clasificatoria consta de dos fases. En la primera hay cuatro grupos de cuatro selecciones, donde las tres mejores avanzan a un segundo grupo, tras jugar todos contra todos, a ida y vuelta. La totalidad de los puntos se arrastra para un segundo grupo, que tendrá a seis equipos de cada lado. En esta etapa, cada seleccionado jugará seis partidos más, en formato de ida y vuelta, solo contra los que llegaron del grupo opuesto. El 1° de marzo, ambos grupos finales otorgarán tres clasificados cada uno al Mundial, mientras que el séptimo, será el mejor cuarto.

Uruguay lidera el primer grupo con un récord de 3-0, seguido de Argentina (2-1). Por su parte, Panamá (1-2) registró su primer triunfo al ganarle a Cuba (0-3). Si la Celeste confirma su lugar en la segunda fase se cruzará con el grupo que lidera Canadá (3-0), escoltado sorpresivamente por Jamaica (2-1), mientras que Bahamas (1-2) está tercero. Hasta el momento Puerto Rico que lleva 10 Mundiales jugados consecutivos, es la gran decepción con tres derrotas en tres presentaciones.

Tras enfrentar a Cuba el lunes 2 de marzo, en la Arena Roberto Durán de Panamá, Uruguay cerrará el primer grupo con dos partidos de local, ante Argentina, el 2 de julio, y frente a Cuba, el 5.

La segunda fase comenzará el 27 de agosto, donde la Celeste comenzará de local, si termina entre los dos primeros lugares de su grupo, mientras que el 31 jugará de visitante. La quinta ventana se jugará el 26 y 29 de noviembre, donde los Charrúas jugarán ambos partidos de local, y cerrarán las Clasificatorias de visitante, el 26 de febrero y el 1° de marzo de 2027.

Si bien Uruguay está bien posicionado para pelear por los tres mejores lugares de su segunda zona, siendo segundo con un saldo de +52 detrás de Canadá (+53), no está mal relojear los equipos del otro lado, pensando en un posible mejor cuarto puesto. El grupo C es el único que tiene invictos: Brasil (3-0 y +42) y Colombia (2-0 y +10). Por su parte, el grupo A tiene tres primeros: Estados Unidos (2-1 y +57), México (2-1 y +21) y República Dominicana (2-1 y +14).