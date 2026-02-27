Argentina 44-61 Uruguay: el equipo de Jauri golpeó fuerte ante el rival más pesado de su grupo y de visita

Uruguay sigue aumentando la ilusión del pueblo basquetbolero, que se entusiasma con ver a su país en una Copa del Mundo, luego de 41 años. La selección de Gerardo Jauri volvió a mostrar un brillante partido defensivo, ante un Argentina, que si bien llegaba diezmado, presentó a un equipo con varios jugadores de su roster que están en equipos de España.

La Celeste mantuvo siempre alta la intensidad defensiva, generando cambios de hombres en la salida de las cortinas que le quitó generación a su rival, pero además no descuidando los tiros abiertos en las rotaciones defensivas, ante un albiceleste que lanzó muy mal de afuera (4/29), y que nunca pudo encontrar comodidad en el juego, por más de que Pablo Prigioni del banco encontró soluciones para breves momentos.

En contrapartida, Jauri hizo uso de la longitud de su plantel, para repartir el protagonismo ofensivo, que comenzó siendo de Joaquín Rodríguez, el gran líder para destrabar a Uruguay luego de un muy mal arranque. Santiago Vescovi agregó un gran ingreso, estuvo infernal en primera línea para permitirle al equipo anotar, elevando el ritmo de juego.

Emiliano Serres fue clave, poniendo triples del segundo cuarto en adelante para apagar reacciones, y encontrando espacios tras su buen juego sin balón. Bruno Fitipaldo, que había sido el gran éxito defensivo de Argentina, lo terminó cerrando con su clase, anotando y repartiendo asistencias para el equipo. Fiti se convirtió junto a Gonzalo Iglesias, en los únicos uruguayos en ganarle dos veces a la albiceleste de visitante, en un partido oficial.

Uruguay de esta manera mantuvo su puntaje perfecto, es el único líder de su grupo, y uno de los cuatro en toda la Clasificatoria, en conseguir pleno de victorias, junto a Canadá, Brasil y Colombia.

Primer tiempo:

El juego arrancó trancado, con dos defensas con cambios en los bloqueos que quitaron verticalidad al juego y generaron cuatro minutos sin anotaciones. Argentina rompió el cero con tiros de tres puntos desde el dribbling, pero Uruguay cuando pudo generar ventajas tempranas en las ofensivas, pudo anotar. Joaquín Rodríguez lideró la anotación, desde su verticalidad y sumó un tiro de afuera para darlo vuelta. Santiago Vescovi tuvo un arranque activo en la defensa en primera línea y si bien la albiceleste mejoró con el ingreso de Juan Ignacio Marcos como generador, la visita lideró 16-15 el primer cuarto.

Marcos lideró a Argentina a recuperar el mando del score, pero Emiliano Serres con los triples tras descargas, puso al frente a la Celeste. Nicolás Brussino pasó bien a los cortes para poner a su equipo a tiro, pero tras el minuto, Rodríguez rescató una falta de tres puntos para ganar aire. Serres puso un triple más desde el pase abriendo ocho (30-22), al entretiempo.

Segundo tiempo:

Gonzalo Corbalán desde su verticalidad, le permitió recortar a la albiceleste y además sumó un triple. Bruno Fitipaldo empezó a ganar confianza tras una anotación, a lo que luego sumó un triple y una asistencia bárbara a Rodríguez para abrir 11. Sin embargo, Corbalán fue el gran argumento para que Argentina compite, cerrando 41-35 abajo el tercer cuarto.

Nicola Pomoli abrió el último con triple, y tras una antideportiva sobre Serres, el equipo de Jauri recuperó dos dígitos de ventaja. Emiliano castigó a un local grogui con otro triple de la esquina, elevando a 15 la distancia. Uruguay mantuvo la solidez defensiva y lo terminó abrochando temprano en el juego.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Quintetos

Argentina: José Vildoza, Gonzalo Corbalán, Nicolás Brussino, Bautista Lugarini, Gonzalo Bressán. DT: Pablo Prigioni. Suplentes: Juan Ignacio Marcos, Dylan Bordón, Alex Negrete, Juan Manuel Bocca, Leonardo Lema, Agustín Cáffaro, Javier Saiz.

Uruguay: Bruno Fitipaldo, Joaquín Rodríguez, Emiliano Serres, Gonzalo Iglesias, Mateo Bianchi. DT: Gerardo Jauri. Suplentes: Lucas Capalbo, Santiago Vescovi, Nicola Pomoli, Nicolás Martínez, Joaquín Taboada, Martín Rojas, Pablo Gómez.

Últimos enfrentamientos

Argentina 102-65 — Juegos Panamericanos 2019

Argentina 102-58 — Clasificatorias 2019

Uruguay 88-83 — Clasificatorias 2019

Uruguay 87-83 — Sudamericano 2016

Argentina 82-58 — Sudamericano 2016