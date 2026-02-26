Bruno Fitipaldo con Ovación: "Estos dos años de Eliminatorias son mi último intento de ir al Mundial"

Bruno Fitipaldo retornó a la selección uruguaya de básquetbol, tras haber sido padre por segunda vez, y estar ausente en la doble fecha ante Panamá. Ahora estará solo presente en el partido frente a Argentina, en un juego clave para dar un gran paso a la clasificación al Mundial, en la “última chance” del capitán Celeste. El ex Malvín, que estuvo en Olavarría, la última vez que Uruguay derrotó a la selección albiceleste como visitante, dijo que espera “que se repita lo de aquella noche”.

Para el oriundo de Náutico siempre es “especial” vestir la Celeste y dijo sentirse “ilusionado”, por una ventana que es “muy importante”.

El jugador de La Laguna Tenerife declaró que siendo “realista”, “no es tan fácil clasificar”. Pero mostró optimismo con el equipo: “nosotros para ganar cada partido tenemos que estar en una buena noche, jugar muy serio, agarrarnos al partido, estar concentrados. Somos capaces de ganarle a muchos equipos, pero tenemos que estar en esa sintonía, así que, eso es lo que vamos a intentar hacer mañana. Posibilidades las tenemos, tenemos que ir por ellas y no podemos fallar”.

Uruguay muestra una intensidad muy alta, cambio de estilo que Fitipaldo atribuye a la llegada de Gerardo Jauri, y a la salida de Esteban Batista. “Nuestra manera de jugar era a partir de él, cambió mucho eso”, declaró el capitán, que además agregó: “Tenemos que apuntar a otra cosa, tenemos otro estilo de jugadores, más jóvenes también, el promedio de edad bajó bastante. Están con mucha energía, mucha ilusión, eso nos empuja a todos. Es el camino que Uruguay tiene que tomar para ser lo más competitivo posible. Ese es el básquet, no solamente que Uruguay tiene que intentar, sino que hoy en día es para donde va la cosa”.

Más allá de que Fitipaldo está en un nivel alto jugando en una liga top, como la de España, el base ve como su “última chance” esta etapa clasificatoria. “Estos dos años de eliminatoria son mi último proceso o intento de ir al Mundial”, dijo el jugador de 35 años, que si bien aclaró que no será por el final de su carrera profesional, sino por ver “cada vez más difícil compatibilizar mi carrera y mi físico, jugando tan lejos y viniendo a las eliminatorias en medio de la temporada acá”. “Desde 2009 que estoy, estoy intentándolo. Estuve algunas veces más lejos, otras más cerca” agregó. Sin embargo decidió que quería ”hacer un ciclo más con esta generación”. “No digo con esto que me quiera retirar, lo que sí digo es que la selección representa un esfuerzo mucho más grande en ese sentido. No es como antes que era solo un campeonato por año, sino que ahora es cuatro o cinco ventanas por año. Me parece que mis chances reales de ayudar al equipo serían de acá a 2027, donde ya estaría por cumplir 36 años”, concluyó.

Definió su rol como uno “un poco más veterano” con el objetivo frente a una joven generación de “ayudarlos y encaminarlos”. “Ellos empujan muchísimo y yo acomodo un poco cuando veo que se vuelve un poco locura”, agregó.

Bruno Fitipaldo durante un entrenamiento de la selección uruguaya de básquetbol. Foto: Natalia Rovira | El País

Me parece que mis chances reales de ayudar al equipo serían de acá a 2027

Bruno definió como una de las claves el “trabajo” que hizo “desde muy chico”. “acostumbrarme o entrar en ese nivel me costó mucho, lo defiendo y lo trabajo todos los días. Me siento muy bien físicamente y dentro de la cancha todavía”, contó respecto a su vigencia en el básquetbol europeo.

Del sistema clasificatorio por ventanas Fitipaldo dijo: “Es un poco más real capaz. Si sacamos el problema de los jugadores de algunas selecciones, que no pueden venir, que eso también condiciona, al final si estabas bien una semana, podías llegar a clasificar a un Mundial, ahora tenés que estar bien durante casi dos años“. Además destacó que el formato acerca a la gente a la selección al jugarse de local y visitante: “Nunca había jugado en Montevideo hasta, 2017, en la AmeriCup. Es muy lindo, ahora que tengo hijos más todavía, que no viven acá y que pueden venir y ver todo lo que les cuento en persona. Así que espero que este equipo siga así, ilusionando para cuando nos toque jugar de vuelta en julio acá en Montevideo, se llene en el estadio”.

Por último habló de las chances de terminar su carrera en Uruguay: “Es algo que tengo en la cabeza. Tampoco lo tengo claro, por mi situación familiar y por mi presente en España. Va a depender un poco de mi situación cuando termine contrato en Tenerife. Más que nada es una decisión familiar, no tanto deportiva".