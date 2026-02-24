Welcome abonó 30 mil dólares al TAS por la denuncia ante la FUBB, que cometió un agravante: las novedades

Welcome insiste ante el TAS, en busca de un fallo que lo sacaría de la zona del descenso. La institución de Parque Rodó, denunció a la FUBB por el fallo del partido de la primera rueda del Clasificatorio, donde la "W" reclamó el punto ante Goes, por la mala inclusión del juvenil, Juan Terra. La institución de Parque Rodó, abonó ante el tribunal de última instancia los 15 mil dólares que le correspondían y además, cargó con la parte del pago que correspondía a la Federación, que no pagó en la fecha límite, tras haberle pedido al tribunal, que se declarara incompetente.

El equipo de la calle Emilio Frugoni no baja los brazos, en su reclamo contra la FUBB, que entiende que tanto a través de su Tribunal de Penas, como el de Apelaciones, no evaluó la prueba, en la denuncia que la "W" inicialmente presentó ante Goes, que alineó a Terra, sub 23 que Welcome dice ser dueño de su ficha. La molestia continúa en la cúpula de la institución de Parque Rodó, a raíz del descargo de la FUBB ante el TAS, donde pidió que este se declarara incompetente, al no estar incluido dentro de los estatutos de la Federación, y además no abonar su parte correspondiente en esta disputa.

Además, Ovación accedió a la documentación, donde Welcome absorbió los costos que el TAS establece que deben ser divididos entre la parte apelante y denunciante, lo cual la "W" entiende que es un agravante más, a todo el proceso. Ahora el tribuna deberá determinar en los próximos días, si toma o no el caso. De la respuesta sea negativa, se reembolsará al apelante, la totalidad del dinero.

La institución de Parque Rodó reclamó ante el Tribunal de Penas previamente la mala inclusión de Terra, jugador oriundo de Welcome, que fue adquirido con pase definitivo a Tabaré. El gris nace en que la "W" entiende que adquirió nuevamente el pase definitivo, desde el equipo de Parque Batlle, lo cual constata a través de un mail, donde el Indio acepta la transferencia. Por su parte, Goes, que obtuvo el pase desde Tabaré, alega que al haber sido pedido el definitivo por parte de Welcome fuera de tiempo, este se dio a préstamo, y que por ende, adquirió de forma reglamentaria, su ficha desde el gris de Parque Batlle.

Según averiguó Ovación, en el sistema de la FUBB este pase figura a préstamo, tal y como indica Goes, pero Welcome entiende que fue un error administrativo de la Federación ubicada en la calle Canelones, y que el Tribunal encubrió el error no analizando la prueba central, sino estableciendo de que Terra podía ocupar su lugar como sub 23 oriundo, al estar jugando en juveniles del club con pase de formativas.

Recordar que en la conformación de los planteles, dos sub 23 provenientes de otros clubes,pueden ocupar una de las dos fichas sub 23 disponibles (Goes cuenta con Agustín Irastorza y Martín Serventich en esta categoría), mientras que el plantel podrá completarse con sub 23 oriundos. En el reglamento, estos pueden ser jugadores con dos años en formativas del club, o bien haber llegado con pase de formativas, es decir, que jueguen en la categoría sub 20 (como lo hace Terra) o inferior.

Welcome no solo entiende que se le debe otorgar el punto en disputa de la primera rueda, ante el Misionero, sino que también, se le debe quitar a este, el que obtuvo ante Cordón en la segunda, donde Terra estuvo en el banco. Si todo sale a pedir de la "W", superará al Misionero por una unidad, con 10 fechas por jugar.