Malvín ingresó una denuncia a la FUBB, contra la parcialidad de Unión Atlética: hay dos antecedentes recientes

El básquetbol uruguayo volvió a vivir un nuevo hecho de violencia, tras la disputa del clásico, donde Malvín derrotó a Unión Atlética, en el Palacio Peñarol, por la última fecha del Clasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol, el cual le valió a los Playeros jugar la Liguilla y a la UA el Reclasificatorio. Hinchas azulgranas llegaron a la sede del club rival, y lanzaron objetos contra el local anexo al club, donde el azul de la Playa se encontraba festejando el triunfo.

En las últimas horas del lunes, Básquetbol de Primera, de radio El Espectador dio a conocer que Malvín presentó una denuncia contra Unión Atlética, por los hechos ocurridos. Esto lo confirmaron fuentes a Ovación. El martes, el equipo de la calle Velsen, en señal de solidaridad, envío su plantel hacia la sede de la Avenida Legrand, donde existió un contacto con los jugadores del Playero, que también fueron partícipes del ataque recibido por parte de los hinchas azulgranas.

El Tribunal de Penas ahora se encargará de determinar si existirán sanciones, en un hecho que tiene dos antecedentes recientes, donde parciales atacaron a otros, fuera de las inmediaciones del escenario donde se disputó el partido.

El último se dio en el marco de El Metro 2013, un campeonato que fue fatídico para Atenas, por el comportamiento de sus hinchas, que forzó a la institución de Palermo, a retirarse del campeonato tras la tercera sanción, para evitar la desafiliación. Tras esta acción, el albiceleste perdió la categoría, cuando en cancha ya había obtenido la salvación. La última pérdida de puntos se dio cuando hinchas de las Alas Negras —tras jugar en su escenario ante Larrañaga— se trasladaron hacia la cancha de Welcome —donde el equipo de Parque Rodó enfrentaba a Sayago— y agredieron a parciales, y dos jugadores de la "W". El Tribunal constató los hechos de violencia a través de la prueba fílmica, y determinó que dichos hinchas estaban vinculados al club denunciado, por lo que determinó la quita de seis puntos al palermitano.

El otro hecho se dio en la LUB 2017-18, donde Nacional eliminó a Welcome en playoffs. Luego de uno de los puntos, donde el tricolor terminó como vencedor, parciales de la "W" fue agredido en la puerta de su sede por hinchas del Bolso. En este caso, el Tribunal de Penas archivó la denuncia, alegando que los hechos de violencia no estaban relacionados con el partido. En la prueba fílmica se constató que los hinchas denunciados no fueron a agredir, y no dañaron la sede, sino que fue un hecho que se dio espontáneamente. Además, en la resolución del Tribunal, uno de los puntos que se utilizó como argumentación, es que la agresión se dio a más de 20 cuadras del escenario del partido, y que fue más de una hora después del mismo.

Si bien existieron hechos de similitud en la última final entre Aguada y Nacional, no fueron denunciados ante la FUBB, por lo que no quedaron registrados antecedentes del obrar del Tribunal de Penas.

Según averiguó Ovación, el campeonato comenzará sus segundas fases el viernes 6, tal y como estaba previsto, por lo que de salir el fallo posterior a esta fecha, no se alterarán las posiciones del Clasificatorio.