Disturbios tras el clásico: hinchas de Unión Atlética lanzaron bomba de humo, piedras y botellas en sede de Malvín

El clásico entre Malvín y Unión Atlética disputado en el Palacio Peñarol terminó con victoria 79-73 del Playero, que avanzó a la liguilla.

Un tiempo después del juego, mientras los fanáticos del vencedor disfrutaban del triunfo en la sede del club junto con los jugadores, familias, hinchas y menores, fueron sorprendidos por un grupo de unos 20 parciales de la UA, que lanzaron en la vía pública botellas en vidrio, piedras y una bomba de humo.

Algunos de los agresores tenían el rostro al descubierto, mientras que otros utilizaban una especie de máscara.

En una de las filmaciones compartida por la periodista y abogada Daiana Abracinskas y por Basquet Total, se pueden ver latas y proyectiles en el suelo.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes del Ministerio del Interior, no se registraron personas lesionadas, pero sí se constataron abolladuras en dos vehículos.

La sede de Malvín no sufrió daños.

Por estas horas la Jefatura de Policía de Montevideo y Seguridad en el Deporte se encuentra trabajando en base a los testimonios recogidos, el relevamiento de las cámaras de la zona y los elementos arrojados.

Media hora demoró en llegar la Policía. Autos rotos y lecionados leves.

El 911 que no atendía.

Familias y niños acorralados. La negligencia del @Minterioruy fue total.

Así termina un partido de Basquetbol en Uruguay entre Malvin y Unión Atlética. pic.twitter.com/0ZjQvdGgUk — Dra. Daiana Abracinskas (@DaiAbracinskas) February 20, 2026