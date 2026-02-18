Biguá 81-86 Welcome: la "W" obtuvo un puntazo por el descenso, y metió a Nacional y Aguada a la Liguilla

Welcome volvió a sumar otro punto impensado en su lucha por salvarse del descenso. Visitó a Biguá, que se jugaba el ingreso a la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol en Villa Biarritz y lo derrotó en alargue, por 86-81, en un juego que controló el liderazgo del score, casi de principio a fin. El resultado además le dio la clasificación a Nacional y Aguada a la parte alta, mientras que el equipo de Federico Camiña quedó condenado al Reclasificatorio.

Los de Reque Newsome tuvieron como principal mérito el control del ritmo de juego, no dándole la chance a Biguá de enracharse con contraataques, que tuvo muchas carencias para sumar en el cinco contra cinco. Aún así, ante un rival que se cargó de faltas en el último cuarto, tuvo la posibilidad de llevar el juego al alargue, e incluso de ganarlo, dejando tres libres en el último minuto, y teniendo en la hora un triple de Nicolás Catalá de la esquina, que salió.

Rashad Hassan volvió a liderar a Welcome abriendo su abanico goleador, y tuvo al ex Biguá, Juan Martín Ortiz, como una de sus grandes figuras en el cierre, al poner pelotas pesadas ante las reacciones del equipo de Federico Camiña.

Primer tiempo:

Biguá sustentó la primera ventaja, con buenos números de afuera y sacando faltas desde su verticalidad para tirar libres. Rashad Hassan lideró a la "W", que lo llegó a igualar, ante un rival que pasó a depender de su producción de contraataque. Juan Martín Ortiz asumió y sumó para poner al de Parque Rodó al frente. 19-15 lideró la visita al primer descanso.

Arle Zaporta tuvo su estreno anotando desde el pick and roll. Felipe García agregó un triple en un partido de score bajo. Ante la reacción, Hassan cargó con el goleo para abrir nueve, y Gustavo Barrera anotando en ataque rápido, le dio ventaja de 11 (38-27) a Welcome al entretiempo.

Segundo tiempo:

El Pato alineó corridas para ponerse a cinco. Matías Espinosa y Sebastián Ottonello agregaron triples para poner a su equipo a tiro. Welcome trancado, intentó desde afuera, pero no pudo levantar sus porcentajes (2/15). Diego Pena García cortó la sequía con dos triples para recuperar el liderazgo. 56-49 se fue al frente la "W", con 10 por jugar.

Con triples de Deshone Hicks y Brian García, Biguá se puso nuevamente cerca. Welcome sostuvo el liderazgo poniendo la pelota adentro. Espinosa tuvo un buen pasaje siendo vertical para igualar, pero Ortiz contestó con cinco puntos seguidos. El Pato se puso nuevamente a uno, tirando libres ante un equipo en colectivas. Willie Reed dejó dos para pasar y tras una hundida fallada por Terrance Ferguson, Jhery Matos igualó con un libre del otro lado, tras una polémica falta. En la recarga, Hassan la perdió por un caminar que sancionó Rodrigo Prando, en una jugada que tuvo que ser revisada, para asistir la razón al tercer árbitro. Nicolás Catalá tuvo en la hora un triple de la esquina para ganarlo que salió. Los árbitros revisaron una posible falta de Matos sobre Hassan que le hubiese dado libres a la visita para ganarlo, pero desestimaron un leve contacto, mandando el juego al alargue.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Alargue

Welcome poniendo la bola adentro y tirando libres logró sacar una ventajita en el suplementario. Biguá llegó a igualar con triples de García y Matos, pero Ortiz respondió nuevamente con una bomba pesada, y García con una asistencia a Hassan, liquidó el partido.

La previa

Biguá alterna victorias y derrotas hace 10 partidos. En su última presentación, visitó el Palacio Peñarol donde perdió de buena manera frente al Carbonero.

Por su parte, Welcome viene de dos caídas consecutivas, la última frente a Defensor Sporting. En la "W" debutará el cubano, Arle Zaporta, en lugar de Rick Jackson.