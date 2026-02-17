La definición de la LUB: se resuelve con un sistema de desempates que se utilizará en el Mundial de fútbol

La Liga Uruguaya de Básquetbol entra a su última fecha, con seis equipos en la disputa por los últimos cuatro ingresos a la Liguilla, donde todos llegan igualados con el mismo puntaje. Si bien, al haber dos enfrentamientos directos —entre Malvín y Unión Atlética; y Aguada vs. Defensor Sporting— esto puede generar que no existan igualdades en el sexto y último puesto, que da boleto a la parte alta; caídas de Biguá —ante Welcome, de local— y/o Nacional —que juega con Cordón, en el Polideportivo del Gran Parque Central— producirán múltiples empates en el limbo entre Liguilla y Reclasificatorio.

En el básquetbol los empates se resuelven por el denominado sistema FIBA. Este crea una tabla entre los equipos empatados en puntos, donde solo se evalúan los duelos directos. En dicho caso se toma en cuenta lo siguiente:



Puntos en los enfrentamientos directos entre los equipos empatados Diferencia de puntos entre ellos Puntos a favor entre los involucrados

Vale aclarar que en caso de un empate entre tres equipos o más, en caso de persistir una igualdad, para desempatar no se va simplemente del punto 1 al 3, sino que tras registrarse la primera equidad, el sistema se reinicia nuevamente del primer punto, entre los equipos empatados. Para entender esto, el ejemplo más claro se da en el empate entre Nacional, Unión Atlética, Defensor Sporting y Biguá. Si los cuatro pierden sus partidos, el empate se resuelve de la siguiente manera:



Nacional (ganó 4 partidos y perdió 2 en los enfrentamientos directos) Defensor Sporting y Unión Atlética (3-3) Biguá (2-4)

La igualdad entre Fusionados y azulgranas, en lugar de continuar con la diferencia de puntos en la tabla entre los equipos, se reinicia. Recurriendo a los enfrentamientos directos, entre ambos ganaron un partido cada uno, por lo que la diferencia de puntos (+9 a -9), pone al frente a la UA.

Este denominado sistema olímpico, se utilizó mucho tiempo en fase de grupos de competiciones europeas, FIFA lo aplicó en el último Mundial de Clubes; y lo hará en el Mundial 2026, donde Uruguay podría determinar una posición en el grupo que comparte junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde, con este método.

En el torneo que se jugó el año pasado en Estados Unidos, tuvo dos ejemplos que grafican muy bien este sistema. En el grupo B, Atlético Madrid y Botafogo definieron la clasificación por este sistema. El Colchonero debía ganar por tres goles, pese a que por el método tradicional, con dos de diferencia le alcanzaba. La caída de los españoles 4-0 ante Paris Saint-Germain y la victoria de los brasileños 1-0 ante el vigente campeón de la Champions dejaron al equipo parisino en esos enfrentamientos directos, con 3 puntos y +3, a los cariocas con 3 puntos y +1, y a los madrileños con 3 puntos y -4. El equipo de José María Giménez solo pudo ganar por un gol y se despidió de la competencia.

Alexander Barboza y Giuliano Simeone disputan la pelota en el partido entre Botafogo y Atlético de Madrid. Foto: AFP.

El otro recordado ejemplo es el de River Plate y el Inter, donde se hizo mucho énfasis en el pacto de Seattle, referido a un 2-2 que hubiese clasificado a ambos equipos y dejando afuera a Monterrey. En enfrentamientos directos, italianos y mexicanos habían igualado 1-1, mientras que el Millonario, no pasó del 0-0 ante Rayados. Esto dejó los enfrentamientos de la siguiente manera:



Inter y Monterrey (2 puntos, 0 de diferencia de gol, y 1 gol a favor) River Plate (2 puntos, 0 de diferencia de gol, y 0 goles a favor)

Por eso, el 2-2 hubiese dejado al equipo de Milán con 3 goles a favor, en primer lugar, y al de la banda, con 2, haciendo inútil la victoria de Monterrey frente al Urawa Red Diamonds, ya que al no ingresar al desempate, ese resultado no contaba.

En caso de persistir la igualdad por el método ya mencionado, FIFA continuará el desempate por el método tradicional, es decir diferencia de gol, y goles a favor en todos los partidos del grupo. Si aún continúa la igualdad, para romper la paridad se recurrirá al fair play, que se utlizó para desempatar a Japón y Senegal en el Mundial Rusia 2018. Además para esta edición se agregaron dos nuevos ítems al desempate: el ranking FIFA, y de persistir aún el empate, desempatará el que tenga mejor puntaje en dicho ranking, en el periodo anterior.

Cómo se resuelve el Clasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Los seis equipos involucrados dependen de sí mismos, los que ganen ingresarán a la Liguilla sin necesidad de otro resultado. Pero caídas de Biguá y/o Nacional abren un panorama más grande. Ovación trae uno a uno, las posibilidades de cada equipo.

Nacional

Es el de panorama más claro. Solo una combinación de resultados lo deja afuera: si a su derrota se le suman caídas de Defensor Sporting, Malvín y Welcome —ante Biguá—. Esto se debe a que el Playero derrotó en ambos partidos al Fusionado, mientras que con el Bolso se repartieron triunfos. En cambio, el tricolor iguala en victorias con el equipo de Punta carretas, por lo que en el triple empate, el azul de la Playa queda por encima de ambos.

En cambio, si Biguá cae, los dos triunfos del equipo de Álvaro Ponce, ante el Pato, lo dejan segundo en un empate entre cuatro, con lugar para dos equipos.

Aguada

El panorama para el rojiverde también está bastante aclarado. Si pierde Biguá, está adentro, al haberle ganado los dos partidos. En cambio, si el Pato logra el éxito ante Welcome, está obligado a ganar, independientemente de lo que pase con Nacional, ya que si bien tiene ventaja ante el Bolso (ganó por 4 y perdió por 3), en un triple empate (con Malvín o Unión Atlética), el equipo de La Blanqueada tiene mejor diferencia ante ambos, que el Aguatero.

Biguá

Para el Pato solo hay dos opciones. Si gana se mete y si pierde jugará el Reclasificatorio. Esto es porque tiene desventaja con todos los equipos excepto Malvín, pero en caso de igualar con el Playero, también lo hará frente al perdedor de Defensor Sporting —al que Malvín le ganó las dos veces— y Aguada —contra el que Biguá perdió las dos veces—.

Defensor Sporting

Si gana Biguá, está obligado a ganarle a Aguada. Pero si el Pato pierde, al Fusionado se le abre una opción perdiendo, debido a la muy buena diferencia que tiene ante el de Villa Biarritz (+21): que Unión Atlética pierda el clásico y que Nacional gane. Esto se debe a que pese a perder el mano a mano contra la UA, este último tiene una diferencia corta con Biguá (+1), por lo que en el triple empate, el equipo de Punta Carretas sale netamente favorecido:



Defensor Sporting (2-2 y +12) Unión Atlética (2-2 y +10) Biguá (2-2 y -22)

No así si pierde el Bolso, porque al entrar en una cuádruple igualdad, parte el sistema de desempate, como se explicó en el ejemplo previamente.

Malvín

Si gana Defensor Sporting, para entrar a la Liguilla debe ganarle a Unión Atlética. En cambio, si el Fusionado cae, se le abre un panorama más optimista, debido a que fue el único equipo de los cinco, en ganarle por duplicado, al de Punta Carretas. A esto se le debe sumar una derrota de Nacional y/o Biguá.

Unión Atlética

Si bien si gana el clásico se mete arriba, perdiendo el panorama para la UA es complejo, porque si bien tiene ventaja frente a Aguada, Biguá y Defensor Sporting, estas son cortas. La única combinación que favorece al azulgrana, es que pierdan Biguá, Nacional y Defensor Sporting, para partir el empate solo con el Fusionado, como se explicó previamente.

Cómo se juega la última fecha

El miércoles la abren Biguá y Welcome, a las 20:15 horas.

El jueves se jugarán los otros tres partidos con incidencia en la definición, a la misma hora: Nacional vs. Cordón, Defensor Sporting vs. Aguada; y el clásico entre Malvín y Unión Atlética. Además Urunday Universitario enfrenta a Peñarol.

El viernes se complementa la etapa, con Goes y Hebraica Macabi.

Cómo sigue el torneo

Tras el parate por las Clasificatorias del Mundial de Qatar 2027, donde Uruguay visitará a Argentina en Buenos Aires, y a Cuba en Panamá, los seis equipos que ingresen a la Liguilla jugarán a dos ruedas todos contra todos, en busca de obtener su posición para los play-offs, que ya tienen garantidos. Los restantes que irán al Reclasificatorio, buscarán los dos cupos restantes para play-offs, y también se definirán los dos descensos.