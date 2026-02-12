Básquetbol: el argentino Diego Vadell es el nuevo entrenador de Aguada, que busca el pasaje a la Liguilla

Aguada encontró el DT que reemplazará a Germán Cortizas, que renunció tras la eliminación en la Basketball Champions League Americas. El club presentó en sus redes sociales al argentino Diego Vadell, que inició la temporada de La Liga Nacional de Argentina, en el subcampeón, Instituto, pero que fue destituido en diciembre, previo al debut internacional de La Gloria, cuando el equipo ostentaba en el torneo, un récord de 8-8.

El rojiverde se juega gran parte de la temporada en sus últimos tres juegos del Clasificatorio, donde prácticamente sin margen de error, se enfrentará a Unión Atlética, Hebraica Macabi y Defensor Sporting. Si bien el éxito en el clásico ante Goes, con Leandro Taboada como entrenador interino, apagó un poco el incendio, la situación sigue compleja. El Aguatero ya tiene el nombre que asumirá en la recta final, aunque aún hay incertidumbre de si el argentino se hará cargo del equipo el viernes, ante la UA, o si volverá hacerlo el exasistente de Cortizas.

☑️ Diego Vadell es el nuevo entrenador de nuestro primer equipo. ¡Bienvenido! #ConEntusiasmoYValía🔴🟢 pic.twitter.com/kNSh6qFsuh — Club Atlético Aguada (@Aguada_oficial) February 12, 2026

El santafesino dirigió a Instituto esta temporada, llegando como reemplazo de Lucas Victoriano, que venía de conquistar el subcampeonato con el equipo cordobés. Sin embargo no tuvo los mejores resultados, e incluso el equipo levantó tras la llegada de Sebastián González, que ostenta un récord de 6-2 en la liga, a un triunfo del líder Ferro, y que obtuvo la clasificación a los cuartos de final de la BCLA, incluso con una victoria frente a Franca (que ganó el grupo) poco después de asumir.

Anteriormente Vadell había dirigido a Obras, con quien tampoco pudo completar su ciclo, en una sorpresiva salida, cuando su equipo se encontraba cuarto, en zona de clasificación directa a los playoffs. La mayor parte de su carrera la hizo en San Martín de Corrientes, y tuvo pasajes por Central Entrerriano de Gualeguaychú, Dorados de Chihuahua de México, La Unión y Newell’s Old Boys donde inició su carrera profesional en 1997.

Aguada, que ostenta 13 triunfos y seis derrotas, por la quita de cuatro puntos deberá prácticamente ganar sus últimos tres encuentros para meterse a la parte alta. Enfrentará a Unión Atlética y a Hebraica Macabi como local, el viernes y el lunes, respectivamente, mientras que el jueves 19 cerrará frente a Defensor Sporting como visitante.