Intendente de Canelones dijo que jerarca de la comuna que fue al portaviones USS Nimitz será cesado

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, adelantó que esta semana será cesado Diego Nuñez, el prosecretario de la Intendencia de Canelones que acudió junto al presidente Yamandú Orsi al portaviones estadounidense USS Nimitz.

El Partido Comunista (PCU), había quitado el respaldo a Nuñez luego de que se conociera que había ido al buque de guerra en representación de la Intendencia de Canelones. Nuñez presentó su renuncia, pero Legnani no la aceptó ya que considera que no puede aceptarla por haber participado de una actividad a la que fue encomendado por la comuna canaria.

"Es un cargo de confianza política, nosotros manifestamos que en la medida que el prosecretario [Nuñez] nos presentase la renuncia, nosotros no la íbamos a procesar, en el entendido de que sería una incongruencia de nuestra parte", dijo Legnani en rueda de prensa.

El jerarca departamental adelantó que Nuñez presentó su renuncia el pasado miércoles, pero que la misma no sería procesada, aún así, será desvinculado y esta semana dejará el cargo. Además, añadió que el puesto dejado por Nuñez no será ocupado por otra persona.

Diego Núñez, prosecretario de la Intendencia de Canelones. Foto: Intendencia de Canelones

Visita de Nuñez al protaviones cayó mal en el PCU

Actualmente, además de Núñez, también hay una prosecretaria en la Intendencia de Canelones, Sandra Saffores. Ambos fueron convocados a visitar el USS Nimitz ante la invitación que había cursado Estados Unidos. Pero Saffores ya tenía comprometida su presencia en una celebración oficial por el aniversario de Tala, motivo por el que solo fue Núñez.

"Concurrió por parte del intendente. Resultaría mi accionar incongruente si yo le solicito que concurra a una actividad y por concurrir le acepto la renuncia. Entonces, en caso de que no venga, lo desvinculo por abandono voluntario del cargo y no ocupo la prosecretaría", dijo Legnani días atrás en diálogo con El País, anunciando que en ese caso se quedaría solo con Saffores.

Yamandú Orsi de visita en el portaviones USS Nimitz. Foto: Defensa de Estados Unidos

La visita de Núñez al USS Nimitz, informada el pasado jueves por Búsqueda, cayó mal en el PCU, cuyos principales dirigentes habían cuestionado la visita de Orsi al barco de guerra, uno de los más grandes del mundo. Además, le criticaron al integrante del sector que no había avisado de su presencia allí.

Por este motivo, desde el PCU señalaron a El País que, si bien Núñez puso a disposición su renuncia al cargo de responsabilidad que desempeña hasta el momento —la cual fue aceptada por el sector pero no por el intendente—, nunca estuvo sobre la mesa su desvinculación de la colectividad política.