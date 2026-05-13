PCU retira a jerarca de la Intendencia de Canelones y Legnani no lo suplantará como gesto político

La visita de una delegación uruguaya liderada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, al portaviones estadounidense USS Nimitz, tras una invitación del embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, desató una serie de repercusiones y movimientos políticos que terminaron con la salida de un jerarca de confianza de la Intendencia de Canelones y dejaron en evidencia una vez más parte de las contradicciones y diferencias internas del Frente Amplio.

Diego Núñez, que se desempeñaba como prosecretario general de la comuna canaria en representación del Partido Comunista del Uruguay (PCU), presentó su renuncia al cargo luego de que trascendiera que había sido parte de la delegación que vistió el buque de guerra.

Núñez es integrante del PCU desde donde surgieron las voces más críticas por la presencia de Orsi en el portaviones, incluyendo al ministro de Trabajo, Juan Castillo, y al senador Óscar Andrade, los dos principales dirigentes de la agrupación política. También el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, cuestionó duramente la actitud del presidente y consideró el hecho “penoso y decepcionante”.

Desde el PCU no solo se entendió un error la visita de Núñez al USS Nimitz, sino que el jerarca de la Intendencia de Canelones no informó al partido sobre la actividad que realizó en nombre de la comuna canaria.

No obstante, fuentes vinculadas al partido señalaron a El País que, si bien Núñez puso a disposición su renuncia al cargo de responsabilidad que desempeñaba hasta el momento —la cual fue aceptada—, nunca estuvo sobre la mesa su desvinculación de la colectividad política.

Como consecuencia de la renuncia, la reacción política del intendente de Canelones, Francisco Legnani, fue inmediata: rechazó la dimisión de Núñez al entender que no podía aceptarla, dado que el jerarca actuó en cumplimiento de una tarea que él mismo le había encomendado.

Además, la definición de que fuera Núñez el que formara parte de la delegación tuvo que ver también con compromisos de agenda que ya tenían marcados el intendente, el secretario general, Pedro Irigoin y la otra prosecretaria general, Sandra Saffores.

Según supo El País, el jerarca involucrado ya no se presentó a trabajar este martes y se está al tanto que no lo volverá a hacer. La decisión del PCU fue comunicada de forma directa a Legnani por el diputado Daniel Diverio, referente local del partido en Canelones.

No obstante, al cuarto día desde la Intendencia de Canelones se enviará un telegrama colacionado intimándolo a que se presente a cumplir con sus funciones, pero no será más que una mera formalidad dado que la decisión política tomada por el PCU y Núñez no tiene marcha atrás.

A su vez, como gesto político desde la Intendencia de Canelones se tomó la decisión de no suplantar o nombrar a otra persona para ocupar el cargo de prosecretario que hasta ahora ocupaba Núñez.

Comunicado del PCU

En un comunicado emitido este martes, el PCU reafirmó su postura con respecto a las críticas al propio Orsi por visitar el portaviones e informó que desconocían que un miembro del partido formaría parte de la delegación.

“La visita del presidente de la República a un portaviones de Estados Unidos, que es un símbolo de guerra, es un error diplomático y político. No conocíamos que se iba a realizar la visita presidencial y tampoco que un militante de nuestro partido, que es prosecretario de la Intendencia de Canelones, integraría la comitiva. Las críticas a la presencia del presidente también comprenden al militante que participo de la comitiva. Sin dejar de considerar la evidente diferencia de implicancias políticas y diplomáticas de una presencia y la otra”, se manifestó el PCU orgánicamente.

Y agregó: “Luego de reunirnos con el compañero, escuchar sus explicaciones, que este asumiera su error y pusiera su renuncia a la tarea que lleva adelante en la Intendencia de Canelones a disposición; el PCU resolvió que se instrumente de manera inmediata dicha renuncia”.