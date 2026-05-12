Donald Trump sobre las negociaciones con Irán: “No pienso en la situación financiera de los estadounidenses”

Mientras los estadounidenses enfrentan los elevados precios del combustible, Estados Unidos continúa con las conversaciones para llegar a un acuerdo con Irán, que anunció un ultimátum. Sin embargo, el presidente Donald Trump aseguró que las finanzas de los estadounidenses no son su principal preocupación dentro de las negociaciones.

En la Casa Blanca, el presidente fue cuestionado sobre hasta qué punto la “situación financiera de los estadounidenses” lo motivaba a llegar a un acuerdo con Irán.

Reporter: “To what extent are Americans’ financial situations motivating you to make a deal? [with Iran]”



Trump: “Not even a little bit…. I don't think about Americans’ financial situation”



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“Ni un poquito. Lo único que me importa cuando hablo de Irán es que no pueden tener armas nucleares. No pienso en la situación económica de los estadounidenses. No pienso en nadie. Solo pienso en una cosa: no podemos permitir que Irán tenga armas nucleares. Eso es todo”, respondió.

En respuesta a otro periodista, el mandatario aseguró que todos los estadounidenses entienden la situación. “Lo más importante, con mucha diferencia, incluyendo si nuestra bolsa de valores sube o baja un poco, lo más importante con mucha diferencia es que Irán no puede tener un arma nuclear”, declaró.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desembarca del Air Force One a su llegada procedente de Miami. Foto: AFP

Irán da un ultimátum a Estados Unidos

El jefe negociador iraní urgió este martes a Estados Unidos a que acepte la contrapropuesta de la república islámica para poner fin a la guerra, después de que el presidente Donald Trump dijera que la tregua se encuentra en estado crítico.

La guerra iniciada hace más de dos meses con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo por sus repercusiones en la economía mundial, a pesar de un alto el fuego en vigor desde el 8 de abril.

Ambas partes se niegan a hacer concesiones y amenazan con reanudar los combates, pero ninguna parece dispuesta a volver a una guerra abierta.

Un hombre porta bandera con los retratos del ayatolá Ruhollah Khomeini, el líder supremo asesinado, el ayatolá Ali Khamenei y el ayatolá Mojtaba Khamenei, Foto: AFP

"No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro", escribió en X el negociador Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní.

Cuanto más se demore Washington en aceptar la propuesta "más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses", añadió sobre la oferta enviada en respuesta al plan de Washington.

En Estados Unidos, la inflación en abril alcanzó su nivel más alto en tres años, debido a las consecuencias de la guerra en Medio Oriente, según datos publicados este martes.

El Pentágono indicó además este martes que el costo de la guerra con Irán se aproxima a los 29.000 millones de dólares, unos 4.000 millones más que lo estimado hace dos semanas.