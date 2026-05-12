"¡Cuba está pidiendo ayuda y vamos a hablar!": Trump asegura que isla "está en quiebra"

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que su gobierno hablará con Cuba, después de haber amenazado en varias ocasiones con que iba a "apoderarse" de la isla. "¡Cuba está pidiendo ayuda y vamos a hablar!", aseguró el mandatario y afirmó que la isla "está en quiebra".

Se trata de la primera vez que el presidente estadounidense reconoce personalmente esas conversaciones. Cuba había confirmado el 21 de abril un "encuentro" bilateral en La Habana. Trump lanzó este nuevo mensaje sobre Cuba el mismo día en que viaja a Pekín para una decisiva cumbre con Xi Jinping, y en plena campaña bélica contra Irán que ha movilizado considerables recursos militares.

Se ve un bicitaxi en una calle de la ciudad de La Habana, capital de Cuba. Foto: AFP

El líder republicano en el Senado, John Thune, declaró el lunes que ese conflicto con Irán debe ser la prioridad máxima.

"Creo que en estos momentos estamos concentrados (...) en reabrir el estrecho de Ormuz", declaró a periodistas que le preguntaron sobre Cuba, según medios estadounidenses.

"Ningún republicano me ha hablado de Cuba", aseguró Trump en su mensaje.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, pronuncia un discurso durante un evento con personas mayores en The Villages, Florida, EE. UU., el 1 de mayo de 2026. Foto: Cristobal Herrera Ulashkevich/EFE.



Washington mantiene desde hace cuatro meses un bloqueo casi total sobre el suministro de petróleo a la isla que ha empeorado significativamente las condiciones económicas de su población.

Las relaciones entre ambos países oscilan entre las amenazas y sanciones de parte de Washington y las exigencias de no injerencia de La Habana, que al mismo tiempo ha lanzado señales conciliatorias, como una liberación de presos hace poco más de un mes.

Estados Unidos empezó a aplicar su embargo a Cuba en 1962. Bajo el régimen comunista, la isla no celebra elecciones libres y democráticas.

Venezuela, ¿el “Estado 51” de EE.UU.? la irónica sugerencia de Trump y la respuesta de Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este lunes que “jamás estaría previsto” que Venezuela se convierta en el “Estado 51” de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump comentó al triunfo venezolano sobre Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 sugiriendo de manera irónica que Venezuela podría convertirse en el “Estado 51” de la Unión estadounidense.

“Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, afirmó Rodríguez desde La Haya.

Régimen. Delcy Rodríguez saca a la luz el territorio en disputa. Foto: AFP

Trump había celebrado en su red Truth Social la victoria venezolana por 4-2 sobre Italia y escribió: “¡Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela! (...) ¿Estado número 51?”.

En reacción, Rodríguez reivindicó la historia independentista venezolana y aseguró que el país seguirá defendiendo “la integridad, la soberanía y la independencia”. “Nuestra historia es una historia de gloria de hombres y mujeres, que dieron su vida por hacer de nosotros, no una colonia, sino un país libre”, subrayó.

La dirigente venezolana evitó tensar el tono diplomático y señaló que Caracas mantiene una agenda de cooperación con Washington, y “ese es el curso, ese es el camino”, alertó.

Con información de Agencia EFE, AFP