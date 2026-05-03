Bajo tutela e intereses de EE.UU., Venezuela comienza la apertura a la inversión extranjera en el sector minero

El Gobierno de Venezuela firmó un memorando de entendimiento en materia de minería con la empresa estadounidense Heeney Capital, que estará asociada a la suiza Mercuria Energy Group, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Esto significa una apertura del sector a las inversiones extranjeras, impulsado por el gobierno de EE.UU. para apuntalar la recuperación económica del país caribeño bajo su titula y también obtener ganancias para sí. “La firma de este acuerdo es el primer paso para el fortalecimiento de lazos en materia de minería entre el Gobierno norteamericano y el Gobierno de Venezuela”, dijo el titular del Ministerio para el Desarrollo Minero, Héctor Silva.

El memorando fue firmado por Silva y por Sean Pi, representante de Heeney Capital, en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, donde también asistió James Gilbert, director general de inversiones de Mercuria.

Silva anticipó una “inversión importante”, tecnología para el desarrollo de reservas, así como la certificación y el desarrollo de la producción en Venezuela.

En un comunicado, la empresa Mercuria informó el viernes que, en asociación con Heeney Capital, que tiene sede en Nueva York, “ha asegurado una serie de acuerdos estratégicos de compraventa en proyectos venezolanos de materias primas a granel y oro, como parte de una iniciativa más amplia respaldada por la Casa Blanca para revitalizar los sectores energético y minero”.

“Mercuria y Heeney Capital se centran conjuntamente en impulsar la inversión en el sector minero venezolano para mejorar la seguridad del suministro de materias primas industriales clave”, señaló Mercuria en su página web.

Los acuerdos se impulsaron en el marco de la visita a Caracas de una delegación de alto nivel compuesta por funcionarios del Gobierno estadounidense y representantes de la industria, con el objetivo de facilitar “nuevos marcos de inversión y acuerdos de suministro en los sectores del petróleo y la minería”, según la nota de prensa. “Se espera que los acuerdos de Mercuria, respaldados por los compromisos de inversión asociados, generen unos 2.200 millones de dólares en exportaciones anuales de minerales”, subrayó.

Asimismo, dijo que estas transacciones se alinean con los “esfuerzos de las autoridades estadounidenses para fomentar la inversión extranjera en las industrias extractivas de Venezuela y facilitar estructuras de compra que prioricen el suministro a los mercados occidentales”.

Por otra parte, Mercuria apuntó que está explorando “activamente nuevas oportunidades en los sectores del aluminio, el níquel y los metales ferrosos”.

“Estas posibles transacciones, sujetas a las aprobaciones regulatorias, podrían representar un valor adicional de 3.000 millones de dólares estadounidenses en exportaciones anuales de minerales, lo que reforzaría el papel de Venezuela como proveedor de insumos esenciales para la industria mundial”, añadió.

En abril, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una nueva ley de minas que abre el sector a la inversión privada y extranjera ante el interés expreso de Estados Unidos en el oro venezolano.

María Corina Machado Liberación de presos políticos La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, convocó para hoy domingo una concentración en más de 120 ciudades del mundo, incluida Caracas, en apoyo a los presos políticos y “perseguidos” en el país caribeño. El equipo de organización de Machado, el Comando Con Venezuela, fijó más de 20 puntos de concentración en varias ciudades venezolanas, según su cuenta de X. En Caracas, uno de ellos será la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, donde permanecen o estuvieron detenidos numerosos presos políticos. Además, hay 12 convocatorias en España en lugares de Madrid, Tenerife, Valencia y Barcelona. También se incluyen países como Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Francia, así como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Uruguay, Colombia, Perú y otros. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 454 presos políticos, entre ellos 41 extranjeros o con doble nacionalidad, cuando en el país sigue en vigor una ley de amnistía limitada a ciertos delitos y períodos de tiempo específicos. EFE

Disputa territorial

En otros asuntos, Venezuela informó ayer sábado que participará en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el próximo 4 de mayo, sobre la disputa territorial con Guyana por la región del Esequibo, pero subrayó que solo será para “mostrar ante el mundo la verdad” y ratificó que no reconocerá la jurisdicción de este organismo ni sus decisiones.

“Venezuela acude a estas audiencias sólo para mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba”, afirmó el régimen chavista en un comunicado publicado en Telegram por el canciller, Yván Gil.

El Gobierno encargado de Delcy Rodríguez reiteró que su asistencia a estas audiencias “no implica, en modo alguno, su consentimiento ni el reconocimiento a dicha jurisdicción” y cuestionó el proceso al afirmar que fue “incoado unilateralmente” por Guyana, que administra el Esequibo y también lo considera suyo.

Asimismo, indicó que la “única solución posible” para la controversia territorial se encuentra en el Acuerdo de Ginebra de 1966, el instrumento jurídico que Venezuela considera válido para alcanzar una solución mutuamente aceptable. “Este tratado internacional es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe”, señaló el chavismo, al tiempo que añadió que “jamás” renunciará al territorio que, a su juicio, le pertenece.

Con información de EFE y AFP