Exigen justicia para los manifestantes asesinados en las protestas contra el régimen en Venezuela en 2017

Los padres de Juan Pablo Pernalete, manifestante opositor asesinado en Caracas durante la oleada de protestas antigubernamentales de 2017, pidieron ayer domingo a la Fiscalía de Venezuela que reabra la investigación del caso, cuando se cumplen 9 años desde el suceso.

En un video difundido en X por la ONG Provea, Elvira y José Gregorio Pernalete exigieron al nuevo fiscal venezolano, Larry Devoe, que reabra la investigación del caso de su hijo y de las demás víctimas que murieron en el contexto de protestas en 2017. “Al señor Larry Devoe, el nuevo fiscal general, le exigimos que actúe con independencia e imparcialidad, reabrir el caso de Juan Pablo Pernalete y de todos los jóvenes asesinados en las manifestaciones del año 2017, casos que permanecen impunes, que los autores materiales y la cadena de mando sean investigados y llevados a juicio”, pidieron.

En el mensaje, ambos señalaron que su hijo, quien entonces tenía 20 años, murió debido al disparo de una bomba lacrimógena directo a su pecho y cuestionaron que el Estado venezolano “mintió al decir que sus compañeros asesinaron a Juan Pablo con una pistola de perno cautivo”. Agregaron que no fue hasta 4 años después -en 2021- que la Fiscalía, entonces dirigida por Tarek William Saab, “tuvo que reconocer que un Guardia Nacional ejecutó a Juan Pablo” y, pese a ello, no hubo disculpas ni reparación. “En cuanto a los acusados, uno solo fue detenido y su caso fue presentado a juicio”, agregaron.

Asimismo, pidieron a la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, que apoye “las exigencias de justicia”.

“No queremos venganza, pero no podemos olvidar que necesitamos justicia y la justicia no se negocia”, añadieron.

Devoe y Lobato fueron designados por el Parlamento recientemente, como nuevos titulares de la Fiscalía y la Defensoría, respectivamente. Los padres de Juan Pablo Pernale también hacieron la petición a la Alianza de Familiares y Víctimas de 2017.

EFE