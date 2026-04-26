Wanderers vs. Peñarol EN VIVO por el Torneo Apertura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Wanderers vs. Peñarol:
Wanderers (probable): Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera, Darlin Mencía; Nicolás Queiroz, Gonzalo Freitas; Facundo Labandeira, Jonathan Urretaviscaya, Rodrigo Rivero; Joaquín Zeballos. DT: Mathías Corujo.
Peñarol (probable): Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Diego Laxalt; Eric Remedi, Nicolás Fernández; Leandro Umpiérrez, Franco González, Gastón Togni; Abel Hernández. DT: Diego Aguirre.
Hora: 19.00
Estadio: Centenario
Televisa: DSports, cables, Disney+ y AntelTV
Árbitro: Leodán González
Asistentes: Pablo Llarena y Federico Piccardo
Cuarto árbitro: Federico Modernell
VAR: Daniel Rodríguez y Santiago Fernández