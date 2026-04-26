Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol
En vivo

Wanderers vs. Peñarol EN VIVO por el Torneo Apertura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Bohemio y el Carbonero se miden en un encuentro donde ambos están necesitados de los tres puntos: uno por la permanencia y el otro por el título del certamen.

Enrique-Arrillaga.jpg
Enrique Arrillaga
Actualizado: 26/04/2026, 14:00
Compartir esta noticia
La atajada de Sebastián Sosa ante Nicolás Fernández en el partido entre Peñarol y Juventud.
La atajada de Sebastián Sosa ante Nicolás Fernández en el partido entre Peñarol y Juventud.
Foto: Estefanía Leal.
26 abr, 2026. 14:00 hrs.
Wanderers vs. Peñarol:

Wanderers (probable): Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera, Darlin Mencía; Nicolás Queiroz, Gonzalo Freitas; Facundo Labandeira, Jonathan Urretaviscaya, Rodrigo Rivero; Joaquín Zeballos. DT: Mathías Corujo.

Peñarol (probable): Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Diego Laxalt; Eric Remedi, Nicolás Fernández; Leandro Umpiérrez, Franco González, Gastón Togni; Abel Hernández. DT: Diego Aguirre.

Hora: 19.00
Estadio: Centenario
Televisa: DSports, cables, Disney+ y AntelTV
Árbitro: Leodán González
Asistentes: Pablo Llarena y Federico Piccardo
Cuarto árbitro: Federico Modernell
VAR: Daniel Rodríguez y Santiago Fernández

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

WanderersPeñarolTorneo AperturaLiga AUF Uruguaya