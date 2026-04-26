De Milei a Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez: lideres internacionales condenan intento de ataque a Donald Trump

Varios líderes internacionales de diferente signo político reaccionaron al ataque en la Cena de los Corresponsales del sábado por la noche, el que motivó la evacuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de su esposa y primera dama, Melania Trump, y de parte de su gabinete.

La cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca fue interrumpida por agentes del Servicio Secreto, quienes reacciones antes detonaciones. Finalmente, los agentes detuvieron al atacante, un maestro de 31 años de Torrance, California, identificado como Cole Allen. El detenido estaba armado con una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos

Uno de los mandatarios en condenar el ataque fue el argentino, Javier Milei. El líder libertario, quien es un importante aliado de la administración Trump, calificó el incidente como un "nuevo intento de asesinato" contra el mandatario de EE.UU.,

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, la primera dama Melania Trump y el presidente Donald Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Foto: AFP

"La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el presidente Donald J. Trump, el cuarto desde que inició su regreso a la Casa Blanca", señaló la Presidencia argentina en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Además, el Gobierno de Argentina celebró que Trump, la primera dama Melania Trump y el resto de asistentes al evento resultaran ilesos y que el atacante fuera detenido "antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien".

"El presidente Javier G. Milei condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques", agregó el comunicado.

Israel

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, condenó este domingo "en los términos más enérgicos posibles" el tiroteo que se registró anoche en el hotel donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participaba junto con la primera dama y varios miembros de su Gobierno en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

"Condeno el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistió el presidente Trump, y felicito a las fuerzas de seguridad estadounidenses por su rápida actuación para neutralizar al atacante. Tolerancia cero ante la violencia política", escribió Saar en una publicación en X.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también condenó el ataque en un posteo en la red social X: "Nos alivia saber que el presidente y la primera dama están a salvo y fuertes", dijo el mandatario, que también saludó al Servicio Secreto de EE.UU. por su "acción rápida y decisiva."

Sara and I were shocked by the attempted assassination of President @realDonaldTrump last night in Washington, DC. We are relieved that the President and the First Lady are safe and strong. We send our wishes for a full and speedy recovery to the wounded police officer and salute… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 26, 2026

México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este sábado su respeto al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su esposa, Melania Trump, tras el tiroteo registrado durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, y afirmó que "la violencia no debe ser nunca el camino".

"Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino", escribió la mandataria mexicana en su cuenta de X.

Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 26, 2026

Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condenó este sábado el "intento de agresión" contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y su esposa Melania, quienes fueron evacuados de una cena de gala en Washington debido a un tiroteo.

"Rechazamos el intento de agresión contra el Pdte. Donald Trump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales", declaró la mandataria encargada en un breve mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

Rodríguez añadió que la violencia "nunca será una opción" para aquellos que defienden "las banderas de la paz".

Rechazamos el intento de agresión contra el Pdte @realDonaldTrump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) April 26, 2026

Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, condenó este sábado "todo acto de violencia" y expresó su solidaridad con el pueblo estadounidense, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, fuera evacuado de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse lo que parecieron disparos.

"Rechazamos categóricamente todo acto de violencia, especialmente aquellos que atentan contra la integridad y la vida humana, venga de donde venga. Ninguna forma de violencia institucional o individual puede tener cabida en una sociedad democrática", dijo en su cuenta de X. Asimismo, expresó su solidaridad con el presidente de EE.UU.: "Nuestros pensamientos están con el pueblo estadounidense y con la familia Trump en este momento".

Bolivia por constitución y por sus valores democráticos rechaza categóricamente todo acto de violencia, especialmente aquellos que atentan contra la integridad y la vida humana, venga de donde venga. Ninguna forma de violencia contra personas o instituciones puede tener cabida en… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) April 26, 2026

Canadá

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo este sábado que está "aliviado" de que el presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, resultaran ilesos después de que un individuo armado irrumpiese en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) que se celebraba en Washington.

En un mensaje en sus redes sociales, Carney declaró: "Estoy aliviado de que el presidente, la primera dama, y todos los invitados estén a salvo tras las informaciones de disparos en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de esta noche en Washington".

"La violencia política no tiene lugar en ninguna democracia y mis pensamientos están con aquellos que han sido afectados por este preocupante incidente", añadió Carney.

España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este domingo el intento de ataque sufrido por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington, y señaló que "la violencia nunca es el camino".

"Condenamos el ataque que se ha producido", ha escrito Sánchez en X, en referencia al tiroteo en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente @realDonaldTrump.



La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 26, 2026

Sánchez añadió que "la violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz".

La relación entre Sánchez y Trump no atraviesa por su mejor momento. El pasado viernes, un correo electrónico interno del Pentágono manejaba la posibilidad de suspender a España de la OTAN.