Atacante entra armado a cena donde estaba Donald Trump y evacuan al presidente: lo que se sabe

Se suponía que iba a ser una noche de sábado llena de glamour en un salón de baile de Washington donde estaba Donald Trump, pero el ambiente se vio truncado por unos disparos que hicieron que los invitados se tiraran al piso y que el presidente estadounidense fuera evacuado por el personal de seguridad.

Trump estaba sentado en la tribuna durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca -era la primera vez que asistía como presidente- cuando unos fuertes estruendos interrumpieron la celebración y provocaron que él y otras personas en el escenario levantaran la vista alarmados.

Momentos después de lo que parecían disparos, se escucharon gritos de "¡No se levanten!" y "¡Al suelo!", mientras los invitados, entre ellos corresponsales, funcionarios de la administración Trump y algunos miembros de su gabinete, se ponían a salvo.

En medio del caos, el presidente fue rápidamente rodeado por personal del Servicio Secreto, con las armas desenfundadas, y rápidamente lo sacaron del escenario y lo llevaron a través de una cortina trasera mientras la multitud se agachaba en estado de shock.

Agentes armados trepando por las sillas mientras se dirigen al escenario después de que se escucharan fuertes explosiones durante el encuentro de corresponsales de la Casa Blanca. Foto: AFP

La música se detuvo y los asistentes vestidos con trajes de gala y esmoquin se quedaron en silencio mientras los agentes se agolpaban alrededor de las mesas y sobre los invitados en el suelo del enorme salón de baile del hotel Hilton en Washington, el mismo donde el presidente Ronald Reagan sobrevivió a un intento de asesinato 45 años antes.

"Se escucharon disparos arriba", dijo Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de Trump, mientras era evacuado por los servicios de seguridad.

También se vio salir apresuradamente del salón de baile al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., cuyo tío, el presidente John F. Kennedy, fue abatido por la bala de un asesino en Dallas, Texas, en 1963.

Alexandra Ingersoll, corresponsal de One America News, declaró a la AFP que se encontraba dentro del salón cuando comenzó el alboroto y vio cómo el Servicio Secreto entraba en acción para proteger al presidente.

"Simplemente me agaché debajo de la mesa y pensé: 'No voy a arriesgarme'", dijo a la AFP. "No sabía si habían neutralizado al atacante ni qué estaba pasando".

Los servicios de emergencia trabajan fuera del Washington Hilton después de que se escucharan disparos. Foto: AFP

Aún sin muchos detalles sobre lo que realmente ocurrió, se ordenó la evacuación de todo el salón de baile, y varios cientos de invitados se dirigieron al vestíbulo del Hilton y salieron al aire frío.

A los asistentes se les vio abrazándose, haciendo llamadas, enviando mensajes de texto a amigos y seres queridos, y a sus agencias de noticias.

Más tarde, el Servicio Secreto dijo en un comunicado que estaba investigando un tiroteo cerca del perímetro principal de control de seguridad del evento.

"El presidente y la primera dama están a salvo, junto con todas las personas bajo protección", dijo la agencia. "Una persona se encuentra detenida".

No quedó claro de inmediato si el agresor disparó o si los agentes de seguridad respondieron a la amenaza con disparos propios. AFP

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca Foto: AFP

Lo que dijo Trump

Trump explicó minutos después en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el atacante era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que el mandatario cenaba acompañado de la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente, JD Vance, y centenares de periodistas y miembros del mundo de la política de Washington.

Trump dijo en la rueda de prensa que el hombre "fue interceptado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con mucha rapidez". añadió. Además explicó que el sospechoso "se abalanzó desde 45 metros".

"Un agente resultó herido de bala, pero se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas de excelente calidad. Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente, y el chaleco cumplió su función. Acabo de hablar con el agente y se encuentra muy bien", añadió Trump.

View from the ground as Trump senior staff and cabinet members evacuated tonight, including Kennedy, Blanche, Stephen and Katie Miller, and Pete Hegseth. pic.twitter.com/p70geTnIF4 — Tony Dokoupil (@tonydokoupil) April 26, 2026

Investigación

La fiscal general de Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, indicó en una rueda de prensa posterior que el atacante ingresó en el perímetro de seguridad armado con una escopeta y se encuentra "vivo" y hospitalizado y bajo vigilancia tras se neutralizado en los mismos pasillos del Hotel Washington Hilton donde se celebraba la cena de la Asociación de Corresponsables de la Casa Blanca. Pirro explicó que el detenido será acusado de dos cargos, uno por el uso de un arma de fuego durante un delito violento y otro por agresión a agentes federales con un arma peligrosa.

WATCH: More footage from the evacuation shows President Trump being rushed out of the White House Correspondents’ Dinner following THE SHOOTING.pic.twitter.com/7rIuitqXob — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 26, 2026

Según el jefe interino de policía de Washington D.C., Jeffrey Carroll, el tirador de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca estaba armado con una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos. El atacante fue identificado como Cole Allen, un maestro de 31 años de Torrance, California. Además, explicó que hasta el momento todo hace indicar que fue un" atacante solitario”. Con información de EFE, AFP