Así evacuaron al presidente Donald Trump de la Casa Blanca tras escucharse detonaciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, su esposa y Primera Dama, Melania Trump, y altas figuras del gobierno de Estados Unidos, como el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio participaban este sábado por la noche de una cena de corresponsales de la Casa Blanca.

En un momento dado, a poco del arribo del mandatario a la sala se escucharon estruendos. En ese instante, Trump se encontraba en la parte delantera del salón del Hotel Hilton, ubicado muy cerca de la Casa Blanca.

More footage of the evacuation pic.twitter.com/Hp7pD370bN https://t.co/MvLhDyFCro — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2026

Tras los estruendos, equipos tácticos desenfundaron armas y tomaron posiciones en el escenario donde Trump había estado sentado durante la cena antes de que lo evacuaran. La policía rodeó el hotel Hilton en Washington, donde se celebraba el evento, y helicópteros sobrevolaban la zona. Finalmente toda la sala fue evacuada

View from the ground as Trump senior staff and cabinet members evacuated tonight, including Kennedy, Blanche, Stephen and Katie Miller, and Pete Hegseth. pic.twitter.com/p70geTnIF4 — Tony Dokoupil (@tonydokoupil) April 26, 2026

Tras el incidente, y con el tirador capturado, según anuncio Trump minutos después, reinaba una gran confusión sobre las circunstancias precisas del incidente ocurrido en plena cena de corresponsales de la Casa Blanca, en presencia, por primera vez como presidente, de Donald Trump. Con información de AFP y La Nación GDA