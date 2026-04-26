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El País Mundo Estados Unidos

Así evacuaron al presidente Donald Trump de la Casa Blanca tras escucharse detonaciones

El presidente estadounidense y la primera dama, Melania Trump, tuvieron que ser evacuados por agentes del Servicio Secreto tras escucharse detonaciones. Así se vivió el momento.

El País
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25/04/2026, 23:30
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Una captura de pantalla tomada de un video filmado por un reportero de AFP muestra a agentes armados trepando por las sillas mientras se dirigen al escenario después de que se escucharan fuertes explosiones durante el encuentro de corresponsales de la Casa Blanca.
Una captura de pantalla tomada de un video filmado por un reportero de AFP muestra a agentes armados trepando por las sillas mientras se dirigen al escenario después de que se escucharan fuertes explosiones durante el encuentro de corresponsales de la Casa Blanca.
Foto: AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, su esposa y Primera Dama, Melania Trump, y altas figuras del gobierno de Estados Unidos, como el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio participaban este sábado por la noche de una cena de corresponsales de la Casa Blanca.

En un momento dado, a poco del arribo del mandatario a la sala se escucharon estruendos. En ese instante, Trump se encontraba en la parte delantera del salón del Hotel Hilton, ubicado muy cerca de la Casa Blanca.

Tras los estruendos, equipos tácticos desenfundaron armas y tomaron posiciones en el escenario donde Trump había estado sentado durante la cena antes de que lo evacuaran. La policía rodeó el hotel Hilton en Washington, donde se celebraba el evento, y helicópteros sobrevolaban la zona. Finalmente toda la sala fue evacuada

Tras el incidente, y con el tirador capturado, según anuncio Trump minutos después, reinaba una gran confusión sobre las circunstancias precisas del incidente ocurrido en plena cena de corresponsales de la Casa Blanca, en presencia, por primera vez como presidente, de Donald Trump. Con información de AFP y La Nación GDA

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