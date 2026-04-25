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Nacional vs. Danubio EN VIVO por el Torneo Apertura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Bolso, que viene de vencer a Liverpool y busca crecer en la tabla, recibe a La Franja que continúa con la dirección técnica interina de Gustavo Matosas.

Pablo-Cupese
Pablo Cupese
Actualizado: 25/04/2026, 14:00
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Nicolás López y la celebración del tercer gol de Nacional contra Tolima por la Libertadores.
Nicolás López y la celebración del tercer gol de Nacional contra Tolima por la Libertadores.
Foto: Estefanía Leal.
25 abr, 2026. 14:00 hrs.
Nacional vs. Danubio:

Nacional (probable): Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Baltasar Barcia, Pavel Núñez, N. López. DT: Jorge Bava.

Danubio (probable): Mauro Goicoechea; Mateo Rinaldi, Emiliano Velázquez, Tomás Cavanagh, Leandro Sosa; Camilo Mayada, Iván Rossi, Sebastián Rodríguez, Mateo Peralta; Maicol Ferreira, Sebastián Fernández. DT: Gustavo Matosas.

Hora: 19:00.
TV: DSports, cables de Montevideo y el interior. En streaming por Disney+ y Antel TV.
Estadio: Gran Parque Central.
Árbitro: Mathías De Armas.
Asistentes: Mathías Muniz y Marcos Rosamen.
Cuarto árbitro: Felipe Vikonis.
VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.

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