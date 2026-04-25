Nacional vs. Danubio EN VIVO por el Torneo Apertura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Nacional vs. Danubio:

Nacional (probable): Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Baltasar Barcia, Pavel Núñez, N. López. DT: Jorge Bava.

Danubio (probable): Mauro Goicoechea; Mateo Rinaldi, Emiliano Velázquez, Tomás Cavanagh, Leandro Sosa; Camilo Mayada, Iván Rossi, Sebastián Rodríguez, Mateo Peralta; Maicol Ferreira, Sebastián Fernández. DT: Gustavo Matosas.

Hora: 19:00.

TV: DSports, cables de Montevideo y el interior. En streaming por Disney+ y Antel TV.

Estadio: Gran Parque Central.

Árbitro: Mathías De Armas.

Asistentes: Mathías Muniz y Marcos Rosamen.

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis.

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.