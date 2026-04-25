Homicidio en Kibón: un hombre fue asesinado a la salida de un local bailable tras discutir con un grupo de personas

Un hombre fue asesinado en la madrugada de este sábado en la zona de Kibón, en la rambla de Pocitos, a la salida de un local bailable. El hecho se habría producido tras discutir con otros masculinos quienes le "efectuaron varios disparos", informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según informó la Policía, al arribar al lugar se constató que la víctima se encontraba acompañado de varios amigos, quienes intentaban realizarle un torniquete en una pierna. El hombre fue trasladado a un hospital "con escasos signos vitales", donde se constató su fallecimiento por heridas múltiples de arma de fuego.

El hermano de la víctima relató a la Policía que al salir del local bailable "la victima mantuvo una discusión con otros masculinos y en determinado momento dos de ellos le efectuaron varios disparos, cayendo al pavimento".