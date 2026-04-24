Ómnibus embistió a mujer y niño de siete años en el Centro de Montevideo: estaban esperando para cruzar

Una mujer de 41 años y un niño de siete sufrieron lesiones luego de ser embestidos por un ómnibus en el Centro de Montevideo, según informó la Jefatura departamental a través de un comunicado.

El accidente ocurrió este viernes por la tarde en la intersección de las calles Río Negro y Colonia. Según reconstruye la Policía, el ómnibus de transporte colectivo circulaba en dirección a Punta Carretas, por lo que se dirigía por Río Negro para tomar 18 de Julio. Por razones que aún se investigan, embistió a una mujer y a un niño que estaban en la vereda, esperando para cruzar.

Ambos fueron asistidos por personal médico en el lugar. El niño fue diagnosticado con un "traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento", mientras que la mujer fue diagnosticada con fracturas leves: ambos fueron trasladados a un sanatorio privado.

En el lugar trabajó Policía Científica. Además, al conductor del ómnibus se le realizó una espirometría, que tuvo un resultado negativo. El caso está siendo trabajado por la Fiscalía Penal de Flagarancia de Tercer Turno, que investiga las razones detrás del siniestro de tránsito.