Monopatines: presidente de Unasev dijo que es necesario "ajustar la normativa", definir edad mínima y registro

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Víal (Unasev), Marcelo Metediera, se expresó este jueves en relación a la posible regulación de los monopatines eléctricos, un medio de transporte que cada vez se hace mas frecuente ver por las calles de la capital montevideana.

Metediera señaló que se va a buscar un consenso a nivel nacional en el marco de la regulación de estos vehículos. "Hay muchas juntas departamentales preocupadas por esta situación, municipios también, y estoy hablando de los del interior del país", indicó.

El jerarca dijo haber transmitido al Congreso de Intendentes la necesidad de "ajustar la normativa de los monopatines". En ese sentido, trajo a flote que desde enero de 2020 existe una normativa nacional para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) como son los monopatines eléctricos.

Marcelo Metediera, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

"[La normativa] establece reglas de juego, pero era para los monopatines que ingresaban al país en ese momento, que tenían una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, hoy estamos teniendo monopatines que andan a 60 kilómetros por hora y más, es decir, superior a las velocidades permitidas en la planta urbana", subrayó.

Reiteró que hay que "ajustar" la normativa ya que "todos los monopatines tienen que usar casco y chaleco", y sostuvo que hay que crear un "registro de los vehículos con la persona".

"No estoy hablando ni de patente, ni de matrícula, pero los monopatines tienen un número de registro que está bueno que se pueda asociar a una persona, porque así se asume la responsabilidad en el tránsito", subrayó.

Para Metediera, también se deben evaluar las edades mínimas permitidas para conducir los mencionados vehículos y por donde es que deben circular.

Bergara sobre patente a monopatines: es "una posibilidad", pero aclaró que no ve "necesidad de ir a un cobro"

En tanto, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, aclaró el pasado miércoles el cambio que planea la Intendencia de Montevideo (IMM) para quienes usan monopatines eléctricos en el departamento.

Entrevistado en el programa Legítima Mañana de la revista Caras y Caretas, Bergara descartó que se le vaya a incluir una patente a los monopatines, pero que sí piensan en comenzar a regularlos.

"Estamos comenzando a analizar junto con el director de Movilidad (Germán Benítez) regulación cuyo foco es el tema de la seguridad de quienes andan en esos monopatines, y del resto de automóviles y transeúntes", adelantó el jerarca departamental. En ese sentido, añadió que "vamos camino" a una regulación.

Mario Bergara, intendente de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

"Si me preguntan si eso puede incluir patente, yo digo que es una posibilidad, pero soy explícito en decir [que] el tema de la seguridad no se resuelve con cobro, hay que patentar en el sentido de registrar", señaló.

Bergara subrayó además que hay definir las "exigencias de seguridad" para evitar siniestros de tránsito.

"Creo que todos los que andamos en el tránsito sentimos en los monopatines esa cosa media endeble y de falta de seguridad", sostuvo.

En esa línea, resaltó: "No veo la necesidad de ir a un cobro de patente, porque esto [el monopatín] está entre la bicicleta y la moto".

El pasado martes, Bergara dijo en rueda de prensa que es necesario que los usuarios de monopatines tengan "más resguardos que los que tienen hoy", no solo por su propia seguridad sino por la de los transeúntes.

Una mujer en monopatín en la bicisenda de 18 de Julio. Foto: Ignacio Sánchez.

"Yo creo que tenemos que regularlos. Es algo que estamos comenzando a dialogar con el director de Movilidad (Germán Benítez) porque creo que involucra un medio de movilidad activa pero que tiene que tener más resguardos que los que tiene hoy, tanto por la seguridad de quienes viajan en monopatines, que logran alcanzar velocidades importantes, como para el resto del tránsito y los transeúntes", alegó el jerarca.

Entonces señaló que "una posibilidad" es que deban empadronarse, "así como uno tiene patentadas las motos". "Pero solo con patentar no se resuelven los temas de seguridad", dijo y agregó que anunciará los cambios cuando haya una definición.