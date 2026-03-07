El 96% de las multas de tránsito aplicadas a extranjeros queda sin pagar; unos US$ 70 millones que no ingresan

Las multas de tránsito que se aplican a vehículos extranjeros quedan casi sin cobrar en Uruguay. Los números así lo muestran: quedó pendiente el pago del 96% de las sanciones aplicadas desde noviembre de 2024 —después de la decisión de que los infractores tienen que abonarlas antes de salir del país— hasta el 31 de enero de 2026. En dinero, significa que no ingresaron US$ 70.436.980 que correspondían por infracciones cometidas en rutas y jurisdicciones departamentales por personas sin residencia legal.

El gobierno trabaja en efectivizar el cobro de las multas a extranjeros para el cumplimiento de las normas de tránsito. Así se lo propuso la Junta Nacional de Seguridad Vial, integrada por la Unasev, los ministerios de Transporte, Interior, Educación y Salud y el Congreso de Intendentes.

Quienes cobran multas de tránsito —sea con inspectores o radares— son las intendencias y los ministerios del Interior y Transporte en las rutas nacionales. Pero no todos se ven afectados de igual manera por el no pago de los extranjeros porque, como es lógico, estos no transitan con la misma frecuencia por los diferentes puntos del país.

El Ministerio de Transporte, que tiene 100 radares en rutas nacionales, es al que más le quedaron multas pendientes de vehículos extranjeros. No recibió un solo peso de las 105.550 sanciones que aplicó (97% del total), lo que significó que no ingresaran US$ 42.138.358. El otro ministerio que fiscaliza es el del Interior, pero el impacto fue mucho menor: le quedó pendiente el 93% de las infracciones detectadas, que fueron 3.501 multas por un valor de US$ 1.083.414.

A nivel departamental la situación es sumamente dispar e incluso hay un departamento que no detectó infracciones: Durazno. En la vereda contraria se ubicó Maldonado, que, por lejos, fue el departamento al que más multas le quedaron por cobrar. A la comuna fernandina los extranjeros le quedaron debiendo US$ 22.519.277 por 71.868 sanciones impagas. Ello se debió a que solo se abonó el 3% de las infracciones cometidas entre noviembre de 2024 y enero de 2026.

En la Intendencia de Maldonado son conscientes del problema y han comunicado algunas de las incautaciones que han hecho. Una de ellas se dio en noviembre con la retención de un auto con matrícula chilena que cometió 18 infracciones de tránsito en una semana, de las que nueve fueron en un solo día. Era un BMW 420i de color negro que tuvo reiterados excesos de velocidad y el mayor registro fue de 156 kilómetros por hora.

En un nivel menor, a Montevideo también le quedaron bastantes multas pendientes. Fueron 8.033 infracciones sin abonar, que representaron el 93% del total de aplicadas y US$ 2.127.955 sin ingresar a la intendencia. Le siguió un departamento vecino, Canelones, con 4.782 sanciones impagas. En su caso, significaron el 96% de las aplicadas y US$ 1.835.825 menos para la comuna canaria.

El último departamento que tiene multas pendientes en números de cuatro cifras es Rivera: 1.551 sanciones por US$ 338.520. Pero hay una particularidad: tiene un bajo porcentaje de omisión con solo —si se tienen en cuenta los datos del resto del país— el 65% de infracciones impagas.

Por otra parte, hubo seis departamentos en los que ninguno de los responsables de vehículos extranjeros pagó su multa aunque, cabe aclarar, es baja la cantidad de infracciones detectadas. Fueron Lavalleja (con nueve sanciones), Tacuarembó (con cinco), Flores (con tres), Soriano (con dos), San José (con dos) y Río Negro (con una).

Por lo tanto, se aplicaron 204.392 multas a vehículos extranjeros en todo el país por US$ 72.814.253 desde noviembre de 2024 hasta enero de 2026, de las cuales no se abonó el 96%. Dicho de otra manera, quedó pendiente el cobro de 196.756 infracciones por US$ 70.436.980.

¿Tótems? ¿Convenios con tarjetas?

En la Junta Nacional de Seguridad Vial buscan la manera de efectivizar el pago de multas a vehículos extranjeros. El presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, explicó a El País que hoy hay personas que pueden salir del país sin ser notificadas de que cometieron una infracción en el tránsito cuando los agarra un radar, problema que intentan abordar con varias posibilidades sobre la mesa. No obstante, el extranjero sí sabe que se lo sancionó cuando se la aplica un inspector de tránsito, el que, como ha sucedido, “puede retirar el permiso de conducir para enviarlo al consulado o embajada”.

Sin embargo, cabe aclarar, los extranjeros tienen la posibilidad de consultar a través de la web de Sucive si tienen alguna multa de tránsito por sus vehículos. Además, según informó el Ministerio de Transporte antes del inicio de la temporada turística, los “conductores pueden adherirse al servicio de suscripción de avisos de infracciones por exceso de velocidad, que envía alertas por correo electrónico y facilita el seguimiento de posibles infracciones”.

Metediera explicó que, aunque se reglamentó la normativa vinculada al cobro de multas a extranjeros en el gobierno anterior, “no se generaron las condiciones para operativizarla”. En esa línea, indicó que aún no se tiene la solución final porque “no se había trabajado hasta ahora”. Para solucionarlo piensan en varias opciones como un tótem del Congreso de Intendentes o Sucive en los puntos de frontera o hacer convenios con medios de pago. Pero hay muchas otras cosas por ver, por ejemplo, cómo se va a controlar a las personas al salir del país o quién va a notificarlas. En esta primera etapa no hay nada definido y se trabajará con la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección Nacional de Migraciones.

Y aclaró: “Desde la perspectiva de la Unasev, es para el cumplimiento de las normas de tránsito y no desde la parte económica, que seguramente para otros sí”.

Otro asunto en agenda es la unificación de los criterios de los permisos de conducir dentro del Mercosur. Metediera contó que este problema lo hablaron con Cancillería y en la reunión de la semana pasada con el Congreso de Intendentes. Hoy Brasil y Argentina tienen permiso de conducir digital mientras que Uruguay no. A simple vista no sería un inconveniente, pero el frenteamplista señaló: “No tenemos forma de leer estos permisos de conducir, con los que están habilitados a circular cuando vienen. Brasil no emite más plástico aunque Argentina todavía sí”.