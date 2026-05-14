Orsi y el fenómeno Bukele en el FA: el dato de una encuesta que el presidente calificó de "tremendo"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, aseguró que "la izquierda llegó tarde a la discusión" sobre la seguridad y "la derecha tomó la bandera y la monopolizó". Si bien llamó a analizar las circunstancias y el método de Nayib Bukele en El Salvador, afirmó que las suyas "son políticas inaplicables en Uruguay", pero aseguró que, en materia de criminalidad, las fuerzas progresistas no deben "explicar todo por un tema social".

El mandatario fue entrevistado por el periodista argentino Juan Elman en el podcast Casillero Vacío, que se emite por YouTube, en el marco del aniversario de la muerte de José Mujica, tema que acaparó gran parte de la conversación, pero la entrevista fue derivando en diversos asuntos como la tendencia a la polarización en la política partidaria y el debate sobre criminalidad.

El legado de Mujica y el desafío de la polarización actual

De Mujica, Orsi destacó su capacidad de articulación no solo con dirigentes afines sino también de la oposición y con presidentes extranjeros de línea ideológica distinta. Según el mandatario, "no lo movía el odio" y además "no te volaba los puentes, siempre te planteaba la posibilidad de construir uno nuevo". Actualmente, "la tendencia es la polarización", lo que en su opinión es contrario a lo que planteaba el líder histórico del Movimiento de Participación Popular (MPP). "La tarea es cada vez más dura" porque "está difícil encontrar los espacios de acercamiento", manifestó.

Orsi consideró que "una de las tareas fundamentales de un actor político es construir clima", aunque "la tendencia hoy es a crear clima de hostilidad". En este sentido afirmó que en la oposición hoy "hay planteos de 'a este gobierno ni un vaso de agua'", aunque "por suerte hay algunos que todavía" apuestan al diálogo.

Yamandú Orsi, presidente de la República, en rueda de prensa. Foto: Ignacio Sánchez

"A mí me está pasando hoy con la oposición que hay un mensaje claro de algunos dirigentes: 'Acá, nada'. Porque en el mundo es eso lo que prima: en la contienda, el disenso hay que acrecentarlo. Y en vez de encontrar los acuerdos y sobre ellos transitar, la tendencia es que no reditúa en votos jugar en ese carril", dijo Orsi, y señaló que esa circunstancia se ve en la "carrera tremenda por ganar espacios en la opinión pública con mensajes de golpe todos los días".

"Yo me mantengo en la misma, voy a insistir e insistir", dijo al destacar su capacidad de articulación. En esta línea apuntó también con una referencia a la interna frenteamplista, que le cuestiona algunos movimientos no solo en política local sino en política exterior, como su reciente visita al USS Nimitz, portaviones de Estados Unidos. "Como todo tiende al blanco y negro, gobernar también es saber manejar los grises porque yo soy presidente de un país. En política exterior representás a tu país, no a un partido político", explicó, y aseguró que hay quienes lo "empujan" y él debe "aguantar", aunque esto le haga perder pie en la "narrativa".

"Yo prefiero sacrificar ese apoyo inmediato si lo que está en juego es la vida de un país", aseveró.

Yamandú Orsi, presidente de la República, en rueda de prensa. Foto: Ignacio Sánchez

Orsi entiende que si tuviera una expresión más combativa, como a veces le reclama la militancia frenteamplista, tendría un apoyo "incondicional", pero "ese terreno es mucho más difícil", primero porque el Frente Amplio no tiene mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, y segundo porque debe "representar a un país" y no a una fuerza política.

¿Es aplicable el método Bukele en Uruguay? La visión de Orsi

Respecto de la seguridad pública y el debate sobre la criminalidad, Orsi recordó su frase sobre la necesidad de analizar la situación de El Salvador desde que Bukele llegó al gobierno: "Yo dije 'analicen'. El 50% de los votantes del Frente Amplio simpatiza con Bukele. Una encuesta dio eso. Tremendo, ¿no?", planteó en una probable referencia a un estudio de opinión pública de Equipos Consultores presentado en mayo que indica que Bukele es el líder internacional con mayor popularidad en Uruguay, con 45% de simpatía y 20% de antipatía (un saldo positivo de 25 puntos) y entre los votantes del Frente Amplio es el segundo líder con mayor popularidad con 41% de simpatía y 29% de antipatía (saldo positivo de 12 puntos). El preferido entre los frenteamplistas, según ese estudio, es Lula da Silva, con 60% de simpatía y 13% de antipatía (saldo positivo de 47 puntos).

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saluda en desfile militar tras ser juramentado en el Palacio Nacional. Foto: AFP

"Quiero decir que la izquierda llegó tarde a la discusión. En Europa también. En vez de hablar de seguridad hablamos de convivencia. La derecha tomó la bandera de la seguridad, que es un derecho humano, y la monopolizó durante un tiempo. No quiere decir que la izquierda, cuando llegaba al gobierno, no actuaba. Actuaba pero el riesgo a caer en un discurso facilongo te hacía decir gre gre para decir Gregorio", detalló el mandatario.

De todas formas, Orsi consideró que "está bien" no "caer en simplismos" porque "el discurso de mano dura simple no dice nada".

Orsi estableció que se debe "escalar la discusión" porque el crimen organizado y el narcotráfico han ganado espacio y "la gente tiene necesidad de seguridad". "Mucha gente se debe haber cansado de que el Estado no le resuelva ese otro capítulo, que es el de poder andar tranquila", puntualizó, aunque ratificó que las de Bukele son "políticas inaplicables en Uruguay".

"No podés explicar todo por un tema social", dijo y apuntó al "discurso viejo" de que "la culpa de todo la tiene la situación social". "Sí, la marginalidad empuja, pero tenés algo que te aparece por otro lado que tiene que ver con un sofisticado plan de negocios, que de eso se trata el narcotráfico, que se mete por lugares que no te das cuenta; entra por un escritorio, no entra con una persona armada", sentenció.

"La izquierda discutió durante mucho tiempo si solo tenés que golpear en lo macro y lo micro lo dejás. No, la señora que vive en la esquina también necesita que tú le resuelvas, y a veces lo simbólico tiene un peso enorme", comentó, y afirmó que "América Latina está llena" de barrios en los que "la seguridad la brinda el narco y no el Estado" y hay que evitar que eso pase en Uruguay.