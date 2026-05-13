La pregunta que se hace Yamandú Orsi ante cada dilema: el presidente recuerda a Mujica, a un año de su muerte

Este miércoles 13 de mayo se cumple un año del fallecimiento de José “Pepe” Mujica. El presidente de la República, Yamandú Orsi, recordó a su referente político y aseguró que no solo lo extraña, sino que “se siente ese vacío” de su ausencia.

“Cuando los asuntos son difíciles de desentrañar, la pregunta que me hago es: ¿qué me diría Pepe?”, aseguró en un video publicado en sus redes sociales.

Para Orsi, Mujica “jugó un rol fundamental” y dejó sus enseñanzas para “la barra que viene”, lo que deja hoy “nostalgia y tristeza y el sentir una presencia permanente en sus planteos más simples”. El mandatario aseguró que José “Pepe” Mujica representaba “la materialización de la coherencia”.

Yamandú Orsi junto a José Mujica en la presentación de Blanca Rodríguez en lista al Senado del MPP. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

¿Qué regalo le dejó José Mujica a Yamandú Orsi?

En su video homenaje, Orsi expresó que Mujica “insistía en que vale la pena dedicar un rato más a los compañeros” y esto reflejaba que tenía “una paciencia porfiada”. “Cuando pensás que tenés las cosas claras, darte un tiempo más, tender puentes, conversar. Supo rescatar para la política los aspectos humanos más esenciales”, aseguró.

Finalmente, dijo cuál fue el “mejor regalo” que le dejó su mentor: “Tenemos que estar muy lejos de las frivolidades y la visión egoísta del éxito fácil. Es el mejor regalo que me hizo el viejo”, sentenció.

Un año sin Pepe Mujica: el recuerdo de Topolansky

Lucía Topolansky describió este miércoles cómo ha pasado este año sin su compañero de vida, Pepe Mujica: "Como pude, tratando de militar. A mí la militancia política es lo que me salva; estar con los compañeros, tener una causa en la vida y seguir para adelante", describió la dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Frente Amplio en diálogo con El País.

"No quiere decir que se borre la ausencia. Es difícil hablar de esto. Él va a estar siempre presente", describe Topolansky, a quien en medio de la conversación con El País se le quebró la voz.

Mujica dejó un legado entre sus compañeros de militancia, quienes planificaron para este aniversario una serie de actividades, como una que se realizará en la noche de este miércoles en el teatro El Galpón. Pero además lanzaron el "mayo solidario" porque, según Topolansky, creen "profundamente en el voluntariado". "La sociedad no se construye desde gobiernos hacia abajo sino desde la sociedad hacia arriba", apunta y detalla que se organizaron para "arreglar una cancha de fútbol o un salón vecinal, clavarle las chapas a un vecino o dar una clase de apoyo".

José Mujica y Lucía Topolansky

También en homenaje al expresidente, en la víspera del aniversario "los compañeros se reunieron en fogones a conversar, que es lo que está faltando en este tiempo en donde no hay cinco minutos para detenerse y pensar". Para Topolansky, "en el tiempo digital está faltando el pensamiento, la relación humana sin que intermedie un celular, un TikTok".

Mujica, en la vida política de su sector y del Frente Amplio, "ocupaba un espacio demasiado grande". "Yo creo que va más allá de lo que es la 609, que se dio esa paradoja que justo el año que se va Pepe la lista nuestra alcanzó la votación más grande de la historia del país (en las elecciones de 2024) y superó a la emblemática lista 15 del Partido Colorado, que nunca pensamos que podíamos superar eso", añadió. Según Topolansky, quienes lo apreciaban destacaban "el modo de ser sencillo y accesible que tuvo hasta el final".