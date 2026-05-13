Un año sin Pepe Mujica: el recuerdo de Topolansky, quien transita “como puede” y “tratando de militar”

Se cumple un año desde la muerte de José Mujica, quien pasó sus últimas horas en su chacra de Rincón del Cerro junto a su compañera, Lucía Topolansky. No tuvieron hijos, pero sí se casaron y adoptaron perros, entre ellos la más famosa: Manuela. Los históricos dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Frente Amplio compartieron la vida hasta que el 13 de mayo de 2025 el expresidente falleció luego de una serie de complicaciones que surgieron tras contraer un tumor en el esófago.

Hoy Topolansky transita con pesar, como se la escucha al hablar por teléfono con ella. Así describe que ha pasado este primer año sin Mujica: "Como pude, tratando de militar. A mí la militancia política es lo que me salva; estar con los compañeros, tener una causa en la vida y seguir para adelante".

"No quiere decir que se borre la ausencia. Es difícil hablar de esto. Él va a estar siempre presente", describe Topolansky, a quien en medio de la conversación con El País se le quiebra la voz.

El refugio en la militancia y el peso de la ausencia

Mujica dejó un legado entre sus compañeros de militancia, quienes planificaron para este aniversario una serie de actividades, como una que se realizará en la noche de este miércoles en el teatro El Galpón. Pero además lanzaron el "mayo solidario" porque, según Topolansky, creen "profundamente en el voluntariado". "La sociedad no se construye desde gobiernos hacia abajo sino desde la sociedad hacia arriba", apunta y detalla que se organizaron para "arreglar una cancha de fútbol o un salón vecinal, clavarle las chapas a un vecino o dar una clase de apoyo".

También en homenaje al expresidente, en la víspera del aniversario "los compañeros se reunieron en fogones a conversar, que es lo que está faltando en este tiempo en donde no hay cinco minutos para detenerse y pensar". Para Topolansky, "en el tiempo digital está faltando el pensamiento, la relación humana sin que intermedie un celular, un TikTok".

Lucía Topolansky durante el acto del Pit Cnt por el Día de los Trabajadores. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

El MPP, contó Topolansky, se encuentra en proceso de venta de una de sus propiedades y tiene previsto instalar en Ciudad Vieja o alrededores un sitio en memoria de Mujica, aunque no como museo: "Queremos algo dinámico donde la gente pueda ir". La idea es digitalizar todos "los discursos y las cosas que dejó escritas Pepe" y que "los jóvenes se apropien de ese espacio". "Lo lindo es que la gente esté y milite en su tiempo con los problemas de su tiempo pero mantenga el espíritu, la filosofía que compartimos todos y donde Pepe ocupa un lugar central", comenta.

El legado político y la paradoja electoral de la 609

Mujica, en la vida política de su sector y del Frente Amplio, "ocupaba un espacio demasiado grande". "Yo creo que va más allá de lo que es la 609, que se dio esa paradoja que justo el año que se va Pepe la lista nuestra alcanzó la votación más grande de la historia del país (en las elecciones de 2024) y superó a la emblemática lista 15 del Partido Colorado, que nunca pensamos que podíamos superar eso", añade.

Lucía Topolansky y José Mujica en la chacra de Rincón del Cerro, tras una reunión con Gabriel Boric. Foto: Leonardo Mainé/El País

Según Topolansky, quienes lo apreciaban destacaban "el modo de ser sencillo y accesible que tuvo hasta el final". Pero esta no ha sido la única muerte que sacudió al Frente Amplio, que en el último tiempo perdió también a otro expresidente, Tabaré Vázquez, y a figuras centrales como Danilo Astori y Mariano Arana. "Es profundo para un partido político como es el Frente Amplio, cuya consigna es unidad en la diversidad. Manejar la diversidad es un arte en política", dice la exvicepresidenta, quien afirma que "los más jóvenes, si bien no conocieron aquellos tiempos, olfatean, se dan cuenta, intuyen que es por ahí".

"Si uno no se maneja con las diversidades, está frito, y Pepe lo tenía absolutamente claro", sentencia Topolansky.