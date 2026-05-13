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El País Ovación Multideportivo

Thomas Silva otra vez protagonista del Giro de Italia: más de 90 kilómetros escapado y tercero en la etapa 5

Al final definieron dos corredores que llegaron solos en cabeza de carrera: ganó el español Igor Arrieta depsués de un insólito final, y en segundo lugar entró el portugués Afonso Eulálio.

El País
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13/05/2026, 12:44
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El uruguayo Thomas Silva, del Astana Team, hizo historia al participar del Giro d'Italia
El uruguayo Thomas Silva, del Astana Team, hizo historia al participar del Giro d'Italia
Foto: Gentileza

La quinta etapa del Giro de Italia 2026 se corrió bajo un diluvio y temperaturas bajísimas cuando los corredores subieron al Monte Grande di Viggiano, el puerto más importante de la jornada, de segunda categoría y que le puso un grado de gran dificultad a la etapa: 6,6 kilómetros de ascenso al 9,1% de desnivel promedio (máxima del 15%). Fueron 203 kilómetros de competencia entre Praia a Mare (Calabria) y Potenza (Basilicata).

El uruguayo Thomas Silva Coussán, que el martes sufrió la montaña y perdió la histórica Maglia Rosa que obtuvo el segundo día de carrera, este miércoles largó con la sangre en el ojo, en busca de recuperar protagonismo. Enganchó una fuga a falta de unos 100 kilómetros de meta junto a su compañero de equipo, el italiano Christian Scaroni.

Al final definieron dos corredores que llegaron solos en cabeza de carrera: ganó el español Igor Arrieta depsués de un insólito final, y en segundo lugar entró el portugués Afonso Eulálio. Y 51" por detrás llegó el uruguayo Thomas Silva, que pasó con una sonrisa frente a dos grandes banderas uruguayas que lo esperaban en la llegada: allí estaban su padre, su hermano y su pareja.

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