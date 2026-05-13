Con una inversión de US$ 6 millones, el MVOT anunció creación de 720 soluciones habitacionales para personas en situación de calle

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) prevé ampliar las soluciones habitacionales para personas en situación de calle con la creación de 720 nuevas plazas entre 2026 y 2028, en el marco de una estrategia que demandará una inversión estimada en US$ 6 millones y que apunta a generar respuestas “más estables” y alejadas del modelo tradicional de refugios.

La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, compareció este miércoles ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes, donde detalló las medidas que viene impulsando la cartera tanto para atender a personas en situación de calle como para avanzar con el programa Más Barrio, que comenzó a implementarse en Cerro Norte y que se extenderá a otros puntos del país (Canelones, Durazno, Maldonado y Rivera).

Durante su exposición, la ministra detalló la estrategia presentada el pasado 7 de abril por el presidente de la República, Yamandú Orsi y el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila, que busca ampliar las respuestas residenciales para personas que hoy viven en situación de calle.

“El objetivo es ampliar las respuestas residenciales. No se trata de refugios ni de centros institucionales, sino de soluciones habitacionales insertas en la trama urbana, donde las personas puedan desarrollar procesos de convivencia con acompañamiento técnico, a su propio ritmo, con un plan personalizado de inclusión social y egreso”, explicó Paseyro.

Paseyro en Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes. Foto: MVOT.

Según detalló la jerarca, el MVOT aportará el financiamiento para el alquiler de viviendas, las garantías institucionales y, en algunos casos, adecuaciones menores de los inmuebles. El Mides, en tanto, tendrá a su cargo la política social y el acompañamiento de las personas.

La estrategia también contempla la recuperación de inmuebles de mediana y gran escala para instalar centros colectivos y dispositivos de “medio camino”, que podrán funcionar en edificios recuperados o en propiedades actualmente ociosas o subutilizadas.

Estos espacios serán gestionados por asociaciones civiles, cooperativas, fundaciones y organizaciones sociales con experiencia en trabajo comunitario y acompañamiento social.

Más Barrio

Durante la comparecencia, la ministra también presentó avances del programa Más Barrio, impulsado por el gobierno nacional para intervenir en zonas con altos niveles de vulnerabilidad social, violencia y problemas habitacionales.

La iniciativa combina obras de infraestructura, mejoras urbanas, recuperación de espacios públicos, acciones vinculadas a la convivencia y programas de mejoramiento de viviendas, según dijo Paseyro.

Tamara Paseyro. Foto: MVOT.

Las primeras zonas priorizadas son Cerro Norte, Las Piedras, Rivera, Durazno y San Antonio. Además, Paseyro recordó que la CAF aprobó una línea de crédito de US$ 250 millones para financiar el desarrollo del programa durante el quinquenio.

En Cerro Norte ya comenzaron relevamientos territoriales y tareas coordinadas junto a la Intendencia de Montevideo, entre ellas acciones de limpieza, retiro de vehículos abandonados, corte de pasto y reposición del alumbrado público.

La ministra sostuvo que el objetivo central del programa es recuperar espacios de convivencia y mejorar las condiciones de vida en los barrios más vulnerables.