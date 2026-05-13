Coalición interpelará a Oddone por la "situación por demás compleja" de la economía y posible reforma en AFAP

Tras una iniciativa del Partido Nacional y el Partido Colorado, el Senado votó este miércoles llevar adelante una interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. La instancia, que adelantó El País, la llevará adelante el nacionalista Sergio Botana, quien aseguró que la convocatoria no implica una "guerra con una persona, un equipo ni un gobierno", sino que esta se debe a diferencias con "políticas" que llevan adelante.

La coalición resolvió hacer una interpelación después de que, en una primera instancia, el Frente Amplio no apoyara convocar al ministro en régimen de comisión general.

Botana explicó que la coalición entiende que la economía "está en una situación por demás compleja, vulnerable y de absoluto riesgo". Y que, en ese contexto, "ha habido respuestas" del gobierno que no comparten.

En la citación formal, Botana aseguró que se van a pedir "explicaciones sobre el estado general de la economía y sus perspectivas, especialmente en lo referente al gasto, nivel de actividad, empleo, exportaciones y deuda". También se tratará el tema de las AFAP, que están en el centro de atención por las propuestas del Diálogo Social, y de las que Botana alertó está semana, en declaraciones a El País riesgo de "expropiación".

Por su parte, el senador frenteamplista Daniel Caggiani indicó que su partido entiende que no es "oportuno" hacer la convocatoria en este momento. Además, no consideran que la economía esté en un estado como el que describe la coalición opositora.