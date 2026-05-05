Interpelación por muertes en INAU: diputado blanco denunció "falta de empatía" y que lo “mandaron vigilar”

“Una cosa es que el sistema falle por falta de recursos, pero otra muy distinta es la falta de empatía, presencia, humanidad y, sobre todo, la mentira”. Así, el diputado blanco Pedro Jisdonian marcó la tónica de la interpelación que se desarrolla este martes en la Cámara de Representantes a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por las ocho muertes de menores bajo el cuidado estatal que se registraron en 2025.

En sala están el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y autoridades del INAU, incluida su presidenta, Claudia Romero. En las barras, acompaña el presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Jaime Saavedra.

El Mides y el INAU ya concurrieron al Parlamento en febrero a la comisión permanente pero, a diferencia de esa instancia, en la Cámara de Representantes el Frente Amplio no tiene mayoría. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que parte de la oposición logre que se apruebe una moción crítica a la gestión del gobierno. Como ha sucedido a lo largo de todo el período, los dos votos de Identidad Soberana y los dos de Cabildo Abierto serán claves.

Jisdonian criticó de manera dura la gestión del INAU e incluso se dirigió de manera directa a sus autoridades —por lo que se le llamó la atención en reiteradas oportunidades, ya que los legisladores deben dirigirse hacia la presidencia de la Cámara— en reclamo de la “desprotección” en la que considera que están los niños y adolescentes al amparo del Estado.

“No estamos hablando de fríos expedientes, sino de vidas que ya fueron golpeadas por la violencia, el abuso y la negligencia. Y que, cuando llegaron a pedir ayuda al Estado, se encontraron con una pared de burocracia y más desprotección. Para que nadie diga que esto es un ataque político y que estoy inventando problemas, quiero que miren esto: es el informe de Amnistía Internacional 2025-2026. No dice que hay problemas, señala que hay fallas persistentes y déficit estructurales”, sentenció el diputado blanco.

Además, criticó que, “cuando la pradera se estaba incendiando” y había “tres niños fallecidos en situaciones poco claras”, las autoridades estaban “de licencia”. “No puede ser. Se los digo de frente, no puede ser. Lo más vergonzoso no es que no estaban, es que quisieron engañarnos para hacer que no habían abandonado el barco en la tormenta. Sin embargo, la careta se les cayó de la manera más ridícula”, añadió.

También acusó que lo “mandaron vigilar” porque se reunió “con las familias de las víctimas, que solo pedían ser escuchadas”. Esta “actitud” —continuó el legislador— “no es propia de un país democrático, sino que es más de la KGB”.

Minutos más tarde, apuntó que, “mientras en INAU anotan salidas no acordadas en un papel, el crimen organizado está reclutando a nuestros gurises en los barrios más pobres”. En esa línea, denunció que las “bandas les dan $ 500 o $ 1.000” a los menores “para llevar un paquete, le dan la identidad y el respeto que el Estado no le dio". “Y, mientras esto pasa, el Estado brilla por su ausencia”, denunció.

Después de que Jisdonian hiciera su discurso inicial y presentara 120 preguntas, se inició un cuarto intermedio para que las autoridades del Mides e INAU preparen las respuestas.